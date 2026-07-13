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След година в британския затвор за шпионаж Ваня Габерова е в родното Долно Осеново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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Осъдената за шпионаж в полза на Кремъл Ваня Габерова вече е в родното си село Долно Осеново. Екипът ни се срещна с нейни близки след прибирането й у дома. След като прекара година в британски затвор, осъдената за шпионаж в полза на Кремъл Ваня Габерова вече е в родното си село Долно Осеново. Габерова и Иван Стоянов бяха освободени и депортирани предсрочно от Великобритания след като излежаха задължителната половина от присъдите си. В Долно Осеново се радват, че Ваня си е у дома и се шегуват, че след време може да напише книга за преживяното около шпионския скандал. Общо шестима българи бяха осъдени за шпионаж в полза на Русия и получиха общо над 50 години затвор.

С конвой до летището и въоръжена охрана в самолета Ваня Габерова е депортирана в България. Вече седмица е в родното си село Долно Осеново.

Красимир Въгленов, роднина: „Тука си е момичето, но тя е малко притеснена и не обича да излиза и да разговаря с хора.“

Ваня отказа да се срещне с екипа ни. Но според Красимир, който е женен за сестра ѝ, тя е осъдена несправедливо.

Красимир Въгленов, роднина: „То нали се доказа там от съобщенията и това, къде ги извадиха, че тя е била само потърпевша. Аз мисля, че англичаните малко се превзеха там с тия присъди, ама нали знаете как е.“

От началото на скандала Габерова отрича да е извършила престъпление и твърди, че е въвлечена в случая без да знае какво се случва.

Красимир Въгленов, роднина: „Работеше в Англия. Значи, там запозна се с един приятел, нейния приятел Тихомир и си ходиха нагоре-надолу, само че тя не знае за какво става въпрос. И така хайде да идем на почивка в еди кой си град, в еди коя си държава и накрая какво стана.“

В селото разказват, че заминала за Англия заради липсата на работа у дома. В Западен Лондон Ваня Габерова притежавала и ръководела салон за красота, в който работели шестима души. Британското правителство е конфискувало цялото ѝ имущество, а сега тя има и забрана за влизане в страната.

- Радваме се, нали, че е освободена. Както се казва всяко чудо за три дни.

Красимир Въгленов, роднина: „Щом са я пуснали значи е невинна.“

В семейството се шегуват, че след време може да напише книга за преживяното около шпионския скандал.

#родното си #Ваня Гоберова #година в британския затвор #долно осеново

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