Компромиси с безопасността на пътя: Все по-често при камионите се използват гуми регенерати

Окръжният съд в Бургас остави в ареста 56-годишния шофьор на тира, причинил тежката катастрофа с жертва на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат. Ангел Илиев е с отнето свидетелство за управление, а защитата му твърди, че причината за инцидента е спукана гума. Дали е така ще установят назначените експертизи, а наш екип провери какви компромиси се правят с гумите на тежкотоварните камиони и какви рискове крие това.

Пред съда шофьорът на камиона повтори, че тира е станал неуправляем след спукване на гума, а пред медиите запази мълчание.

- „Чувствата ли вина?”

Според защитата, камионът се е движил с под 90км/ч, а водачът нямало как да овладее машината.

Борислав Янков, адвокат на обвиняемия: „Инцидентът има спукана гума, безспорен е факта. Има задирания по пътното платно. Няма абсолютно никакви нарушения водача към момента. Днес в съда няма да видите истинския виновник за инцидента.” - Кой е виновен? - „Държавните институции, които да позволили този тип мантинели да бъде поставен на този участък.“

От транспортната фирма собственик на камиона отказаха коментар пред камера, но увериха, че всичко при тях е изрядно. Наши източници обаче твърдят, че превозвачите често купуват нови гуми с т.нар. стар DOT, който показва кога са произведени. Когато са престояли повече в склад, цената им пада значително.

- „Колкото и хубаво да е съхранена една гума, каучука има период на стареене и с времето той губи своите спецификации. Най-големите компромиси са в цената и качеството на гумите. Производителите гледат да купуват гуми по-нисък клас. Пазарът в България от години е залят с подобни гуми.”

Веднага след катастрофата проверка правят от Европейския център по транспортни политики.

Диана Русенова, Европейски център по транспортни политики: „Отпред на влекача гумите бяха произведени 2024г. Отзад на полуремаркето 2025г. Ние имаме съмнение поне за предните гуми, че не отговарят на това, което показва въпросния ДОТ. Също така има и много клипове в интернет за манипулация на точно този показател за годината на производство.”

Често се залага и на т.нар. регенерати – използвани стари гуми с нов протектор.

„В Западна Европа са забранени. Има и малки сервизчета гаражчета, които правят също регенерати, където качеството е на много, много занижено ниво. Те нямат нужната апаратура, като скенери, да се види самата гума нарушен ли е протектора, теловете вътре - т.нар. карказ и оттам идват след това наистина големи проблеми.”

На пътя шофьорите уточняват, че се регенерират единствено гуми за тежкотоварни автомобили.

„Постоянно се претоварват, гумите са с нарушен протектор. Даже има случаи, в които са на телефон, което е безумно.“ Иван Пехливанов: „Този пласт се отлепя, гумата става негодна, гръмва изведнъж и се стига до инцидент.” Мирослав, шофьор: „Навсякъде камери, контроли, работи и накрая да пуснеш някой с износени гуми и технически неизправен.“

А компромисите с безопасността често имат висока цена.

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