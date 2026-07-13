БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът от тежката катастрофа край Карнобат остава в ареста
Чете се за: 01:10 мин.
Бургас и София продължават надпреварата за град домакин...
Чете се за: 02:37 мин.
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която...
Чете се за: 02:52 мин.
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци...
Чете се за: 01:15 мин.
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Компромиси с безопасността на пътя: Все по-често при камионите се използват гуми регенерати

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Запази
Компромиси с безопасността на пътя: Все по-често при камионите се използват гуми регенерати
Слушай новината

Окръжният съд в Бургас остави в ареста 56-годишния шофьор на тира, причинил тежката катастрофа с жертва на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат. Ангел Илиев е с отнето свидетелство за управление, а защитата му твърди, че причината за инцидента е спукана гума. Дали е така ще установят назначените експертизи, а наш екип провери какви компромиси се правят с гумите на тежкотоварните камиони и какви рискове крие това.

Пред съда шофьорът на камиона повтори, че тира е станал неуправляем след спукване на гума, а пред медиите запази мълчание.

- „Чувствата ли вина?”

Според защитата, камионът се е движил с под 90км/ч, а водачът нямало как да овладее машината.

Борислав Янков, адвокат на обвиняемия: „Инцидентът има спукана гума, безспорен е факта. Има задирания по пътното платно. Няма абсолютно никакви нарушения водача към момента. Днес в съда няма да видите истинския виновник за инцидента.”

- Кой е виновен?

- „Държавните институции, които да позволили този тип мантинели да бъде поставен на този участък.“

От транспортната фирма собственик на камиона отказаха коментар пред камера, но увериха, че всичко при тях е изрядно. Наши източници обаче твърдят, че превозвачите често купуват нови гуми с т.нар. стар DOT, който показва кога са произведени. Когато са престояли повече в склад, цената им пада значително.

- „Колкото и хубаво да е съхранена една гума, каучука има период на стареене и с времето той губи своите спецификации. Най-големите компромиси са в цената и качеството на гумите. Производителите гледат да купуват гуми по-нисък клас. Пазарът в България от години е залят с подобни гуми.”

Веднага след катастрофата проверка правят от Европейския център по транспортни политики.

Диана Русенова, Европейски център по транспортни политики: „Отпред на влекача гумите бяха произведени 2024г. Отзад на полуремаркето 2025г. Ние имаме съмнение поне за предните гуми, че не отговарят на това, което показва въпросния ДОТ. Също така има и много клипове в интернет за манипулация на точно този показател за годината на производство.”

Често се залага и на т.нар. регенерати – използвани стари гуми с нов протектор.

„В Западна Европа са забранени. Има и малки сервизчета гаражчета, които правят също регенерати, където качеството е на много, много занижено ниво. Те нямат нужната апаратура, като скенери, да се види самата гума нарушен ли е протектора, теловете вътре - т.нар. карказ и оттам идват след това наистина големи проблеми.”

На пътя шофьорите уточняват, че се регенерират единствено гуми за тежкотоварни автомобили.

„Постоянно се претоварват, гумите са с нарушен протектор. Даже има случаи, в които са на телефон, което е безумно.“

Иван Пехливанов: „Този пласт се отлепя, гумата става негодна, гръмва изведнъж и се стига до инцидент.”

Мирослав, шофьор: „Навсякъде камери, контроли, работи и накрая да пуснеш някой с износени гуми и технически неизправен.“

А компромисите с безопасността често имат висока цена.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#гуми регенерати #компромиси #безопасност на пътя #камиони

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
2
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ...
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18 г. с успех над Белгия
3
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18...
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" край Карнобат
4
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил...
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ
5
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че...
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са причините за зачестилите инциденти с тирове?
6
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...

Още от: Общество

Васил Терзиев за домакинството на „Евровизия 2027“: Най-важно е да се представим в най-добра светлина като държава
Васил Терзиев за домакинството на „Евровизия 2027“: Най-важно е да се представим в най-добра светлина като държава
Кметът на Бургас за домакинството на „Евровизия“: Бургас е градът, който трябва да бъде домакин, това ще бъде успех и за България Кметът на Бургас за домакинството на „Евровизия“: Бургас е градът, който трябва да бъде домакин, това ще бъде успех и за България
Чете се за: 00:52 мин.
Бургас и София остават в надпреварата: Кой ще приеме „Евровизия 2027“? Бургас и София остават в надпреварата: Кой ще приеме „Евровизия 2027“?
Чете се за: 03:20 мин.
Бургас и София продължават надпреварата за град домакин на "Евровизия 2027" Бургас и София продължават надпреварата за град домакин на "Евровизия 2027"
Чете се за: 02:37 мин.
Продължава протестът на студенти от НАТФИЗ Продължава протестът на студенти от НАТФИЗ
Чете се за: 01:20 мин.
Агенцията по храните спря над 230 тона храни и фуражи от трети държави през юни Агенцията по храните спря над 230 тона храни и фуражи от трети държави през юни
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Бургас и София продължават надпреварата за град домакин на "Евровизия 2027"
Бургас и София продължават надпреварата за град домакин на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Компромиси с безопасността на пътя: Все по-често при камионите се използват гуми регенерати Компромиси с безопасността на пътя: Все по-често при камионите се използват гуми регенерати
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Делото на Люпчо Георгиевски в Битоля ще бъде разгледано от Съда по правата на човека в Страсбург Делото на Люпчо Георгиевски в Битоля ще бъде разгледано от Съда по правата на човека в Страсбург
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Иван Шишков: Основният проблем в България е липсата на инфраструктура Иван Шишков: Основният проблем в България е липсата на инфраструктура
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Шофьорът от тежката катастрофа край Карнобат остава в ареста
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Трима остават в болница след катастрофата край Дупница,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ