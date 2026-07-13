Урсула фон дер Лайен обеща нов законопроект за забрана за социални мрежи за деца тази есен

Европейската комисия подготвя законопроект, който ще ограничи достъпа до социални медии за деца. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при представянето на резултатите от проучване на европейски експерти за рисковете в онлайн средата за деца – зависимости, неподходящо съдържание и контакти.

Очаква се възрастовата група, която ще попадне в обхвата на ограниченията, да бъде обявена тази есен. Франция вече обяви намерение да забрани социалните мрежи за деца под 15 години, а в десетки други европейски държави има обществен дебат по темата.