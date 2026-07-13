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Урсула фон дер Лайен обеща нов законопроект за забрана за социални мрежи за деца тази есен

Христо Ценов от Христо Ценов
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Урсула фон дер Лайен
Снимка: БТА
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Европейската комисия подготвя законопроект, който ще ограничи достъпа до социални медии за деца. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при представянето на резултатите от проучване на европейски експерти за рисковете в онлайн средата за деца – зависимости, неподходящо съдържание и контакти.

Очаква се възрастовата група, която ще попадне в обхвата на ограниченията, да бъде обявена тази есен. Франция вече обяви намерение да забрани социалните мрежи за деца под 15 години, а в десетки други европейски държави има обществен дебат по темата.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: „Децата ни трябва да прекарват време в истинския свят – да играят, да се сприятеляват, да правят грешки и да изградят собствената си личност, преди алгоритъмът да го направи вместо тях. Вярвам, че трябва да им дадем тази възможност.“

#забрана за социални мрежи # Урсула фон дер Лайен #ЕК

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