Кметът на Бургас за домакинството на „Евровизия“: Бургас е градът, който трябва да бъде домакин, това ще бъде успех и за България

Бургас се е класирал на финалната права в надпреварата за избор на домакин на „Евровизия 2027“. Новината се разнесе много бързо. По улиците на града звучи „Bangaranga“, а уличните музиканти също се включват с изпълнения.

Димитър Николов, кмет на Бургас: „Малко като на Световното сме – на финал. Благодаря, че стигнахме до финала. Разбира се, ако Бургас спечели, ще дадем всичко от себе си, за да представим България по най-прекрасния начин. Пожелавам успех на Бургас и на София, разбира се, но аз мисля, че Бургас е градът, който трябва да бъде домакин. Това ще бъде успех за България, не само за нашия регион.“