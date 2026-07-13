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Кметът на Бургас за домакинството на „Евровизия“: Бургас е градът, който трябва да бъде домакин, това ще бъде успех и за България

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Бургас се е класирал на финалната права в надпреварата за избор на домакин на „Евровизия 2027“. Новината се разнесе много бързо. По улиците на града звучи „Bangaranga“, а уличните музиканти също се включват с изпълнения.

Димитър Николов, кмет на Бургас: „Малко като на Световното сме – на финал. Благодаря, че стигнахме до финала. Разбира се, ако Бургас спечели, ще дадем всичко от себе си, за да представим България по най-прекрасния начин. Пожелавам успех на Бургас и на София, разбира се, но аз мисля, че Бургас е градът, който трябва да бъде домакин. Това ще бъде успех за България, не само за нашия регион.“

#град домакин на Евровизия #"Евровизия 2027" #Бургас

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