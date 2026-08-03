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Народното събрание обяви обществена поръчка за 86 000 евро за доставка на кафе, чай, сокове, бонбони и ядки за служебните офиси

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Народното събрание обяви обществена поръчка за 86 000 евро за доставка на кафе, чай, сокове, бонбони и ядки за служебните офиси
Снимка: БТА
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Народното събрание обяви обществена поръчка за периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на парламента, включваща кафе, чай, сокове, газирани напитки, бонбони и ядки. Прогнозната стойност на поръчката, публикувана в Регистъра за обществени поръчки, е 86 051 евро без ДДС.

За доставка на кафе, чай, капучино и други стоки са предвидени 53 788 евро без ДДС, а за доставка на храни и хранителни продукти (сокове, газирани напитки, лимони, бонбони, сурови и печени ядки) – 32 263 евро без ДДС.

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка се осъществява въз основа на решение на главния секретар на Народното събрание.

Прогнозните количества за две години са 340 кг кафе на зърна, около 40 000 пакетчета от 4 г бяла захар, около 60 000 пакетчета кафява захар, над 1000 кутии бонбони, 22 кг лимони и др.

Според техническата спецификация за нуждите на служебните офиси ще бъдат доставяни различни видове кафе – кафе на зърна от 100% арабика и бленд арабика и робуста, кафе капсули, включително безкофеинови, инстантно и разтворимо кафе, капучино, както и български билкови, плодови и каркаде чайове, вносен черен и зелен чай с плодов аромат. Предвидени са още захар, кафява тръстикова захар, мед, суха сметана и прясно мляко. Изпълнителят ще трябва да предостави безвъзмездно до десет кафе машини, съвместими с предлаганите кафе капсули, за срока на договора.

Народното събрание ще закупува шоколадови бонбони в кутии от 200–250 и 400–500 грама, лимони, както и сурови и печени ядки – бадеми, лешници и кашу в различни разфасовки. Техническата спецификация предвижда още доставка на плодови сокове от портокал, ябълка, кайсия и касис, газирани безалкохолни напитки, тонизиращи напитки и газирана вода.

#обществена почивка #почивка на работното място #кафе пауза #чай #НС

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