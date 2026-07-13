Руският патриарх и Вагит Алекперов отпадат от списъка със санкции на ЕС

Българските резерви са взети предвид и руският патриарх Кирил и собственикът на „Лукойл” Вагит Алекперов са били извадени от списъка със санкции на Европейския съюз. Това съобщи в Брюксел министърът на външните работи Велислава Петрова. Първите дипломати на Европа обсъдиха 21-вия пакет от санкции срещу Русия.

България ще подкрепи 21-вия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, след като от него бяха извадени руският патриарх Кирил, основателят на „Лукойл“ Вагит Алекперов, както и собственикът на руска компания, която доставя части за софийското метро. Това бяха трите основни условия на България, като всички те са били взети предвид при окончателното оформяне на санкционния пакет.

Външният министър Велислава Петрова съобщи в Брюксел, че в сряда заминава за Киев, където ще проведе разговори по енергийни въпроси от взаимен интерес за България и Украйна. По думите ѝ страната ни ще се опита да подпомогне Украйна в гарантирането на енергийната ѝ сигурност през предстоящата зима. В същото време това открива и добри икономически възможности за България, включително за българския енергиен сектор.

Велислава Петрова, министър на външните работи: „Българските резерви бяха взети впредвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна имаме готовност да подкрепим пакета. Очевидно е, че защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне целите си, когато аргументирано защитава своите позиции. Видяхме, че в този случай нашите резерви бяха взети предвид. Какво ще се случи днес и през следващите няколко дни зависи от способността на останалите държави членки, които все още имат резерви, да проведат конструктивен диалог и да постигнат компромис с Европейската комисия.“ Кая Калас, върховен представител на ЕС за външна политика и сигурност: „Днес се надяваме да съгласуваме всички 250 позиции. Работим по 21-вия пакет санкции, за който все още нямаме съгласие. Ще обсъждаме стратегията за Черно море, имаме готов морски център там. България и Румъния работят заедно за защита на критична инфраструктура, но също и срещу хибридните заплахи в този регион.“

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