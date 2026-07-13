Дете зад волана: Родителите са получили разпореждане от полицията случаят да не се повтаря

Видеоклип, на който се вижда как дете на около 14 години шофира автомобил, беше разпространен в социалните мрежи. Той беше изпратен и до БНТ.

Момчето е от варненското село Житница. На кадрите се вижда, че то управлява автомобила по чехли. В колата има и друг човек, който снима.

От полицията заявиха, че проверяват случая. Детето е установено. На родителите му е направено писмено разпореждане да предприемат необходимите мерки и да не допускат случилото се да се повтори.

Оказва се, че това не е единственият подобен случай. От началото на годината в полицията във Варна са подадени четири сигнала за непълнолетни шофьори зад волана.