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Дете зад волана: Родителите са получили разпореждане от полицията случаят да не се повтаря

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Дете зад волана: Родителите са получили разпореждане от полицията случаят да не се повтаря
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Видеоклип, на който се вижда как дете на около 14 години шофира автомобил, беше разпространен в социалните мрежи. Той беше изпратен и до БНТ.

Момчето е от варненското село Житница. На кадрите се вижда, че то управлява автомобила по чехли. В колата има и друг човек, който снима.

От полицията заявиха, че проверяват случая. Детето е установено. На родителите му е направено писмено разпореждане да предприемат необходимите мерки и да не допускат случилото се да се повтори.

Оказва се, че това не е единственият подобен случай. От началото на годината в полицията във Варна са подадени четири сигнала за непълнолетни шофьори зад волана.

#село Житница #дете зад волана #Варна

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