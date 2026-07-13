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Украйна остава приоритет за ирландското председателство на ЕС: По-силни сме, когато сме обединени

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Какъв е планът на Ирландия да се справи с многото предизвикателство пред Европейския съюз по време на председателството си - разговор с Н.Пр. Катрин Банън - посланик на Ирландия в България в "Светът и ние".

Въпреки различията между държавите членки по редица външнополитически теми, задачата на председателството е да търси общи позиции и единство, отбеляза тя.

Н.Пр. Катрин Банън, посланик на Ирландия в България: "Не всяка държава член ще се почувства по един и същи начин и ще иска да действа по един и същи начин. Но това е целта на председателството, да можем да действаме заедно, обединено. Нашето мото, нашият слоган казва, ние сме по-силни, когато сме обединени, когато сме заедно."

По думите ѝ руската инвазия в Украйна е атака срещу принципите на суверенитета, териториалната цялост и международния ред – основите, върху които е изградена европейската сигурност.

Посланикът коментира и кризата в Близкия изток като я определи като едно от най-сериозните геополитически предизвикателства пред Европейския съюз през следващите шест месеца. Банън призна, че между държавите членки има различни позиции за действията на ЕС, но подчерта, че съществува консенсус по ключови въпроси.

Н.Пр. Катрин Банън, посланик на Ирландия в България: "Смятам, че кризата в Близкия изток е една от най-сложните теми и предизвикателства, пред които е изправена нашата общност по отношение на геополитическата ситуация в следващите шест месеца. Има и теми, които ни обединяват и в които имаме консенсус. Като например защитата на цивилните лица, осигуряване на хуманитарния достъп, да спазваме международното право и да работим към трайно устойчив и справедлив мир, договорен за двете държави"

"Председателството не е да кажем какво ние искаме на останалите, а да намерим начин да сме съгласни и да се движим напред", подчерта дипломатът.

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