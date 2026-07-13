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Хулио Веласкес: Знаем, че ни чака изключително труден мач

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Български футбол
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Левски приема Борац Баня Лука в реванш от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Първият двубой на босненска земя завърши при равенство 1:1

Снимка: startphoto.bg
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди утрешния реванш от първия предварителен кръг на Шампионската лига с Борац Баня Лука.

Първият двубой на босненска земя завърши при равенство 1:1, което поставя "сините" в изгодна позиция за успех на реванша и място в следващия кръг на квалификациите.

"Вероятно Акрам Бурас ще бъде в групата за мача. По време на първия мач той получи удар и полагаме грижи за нето. Контролираме нивото му на натоварване. Утре ще преценим дали ще започне в стартовия състав или ще остане на пейката", бяха първите думи на испанеца.

"Това е различен мач, играем вкъщи. Разбира се, има и общи неща - играем със същия противник. Смятам, че направихме добър мач на стадион, където се играе трудно. Утре ще се опитаме да проведем мача по добър начин за нас и да се опитаме да го спечелим, като контролираме всички детайли. Колективът е невероятен, поддържаме човешките отношения в съблекалнята, което е жизнено важно за нас - отношение, поведение, много добра динамика в ежедневните процеси. Ще направим всичко възможно да спечелим този мач. Във футбола не е толкова лесно - едно е да искаш, друго е да го направим. На първо място, трябва да останем скромни. Уважение към противника. Изключително труден мач. Да продължим по начина, по който отговорихме на противника в първия мач. Няма да влизам в детайли, тъй като това е свързано с работа ни в съблекалнята", каза още той.

"Вероятно ще се опитат да го направят по техния начин. Най-голямата грешка от наша страна е да си помислим, че няма как да ни изненадат. Това ще означава да загубим скромността си, което няма нищо общо с амбицията. Начинът на мислене и поведението е преди всичко - преди тактика и задачите. Важно е да останем на земята и предложим нашите аргументи. Определено нагласата и начинът на мислене трябва да бъдат правилни", смята треньорът.

"Нивото на треньорите и футболистите трябва да се доказва всеки ден. Аз съм доволен от начина, по който тренираме всеки ден. Има изключително добра и здравословна атмосфера. Начинът, по който се представяме, варира и зависи от различните процеси. В крайна сметка играчите са различни, както и поведението, всичко е процес, не става с натискане на едно копче. Готов съм със стартовия състав, който ще започне мача. Преди мача ще имаме активация. Трябва да сме подготвени", завърши Веласкес.

Вижте репортаж във видеото!



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#Хулио Веласкес #ПФК ЛЕВСКИ

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