Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон

Отборът на Левски проведе последното си занимание преди двубоя срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Тренировката на „сините“ започна малко след 10:00 часа.

В нея не се включиха Акрам Бурас и Майкон. Бурас получи травма по време на срещата със Септември, докато Майкон изпитва проблеми след двубоя с Университатя.

Извън основната група останаха и трайно контузените футболисти на Левски – Радослав Кирилов, Оливер Камдем, Стипе Вуликич и Мустафа Сангаре.

По-късно днес старши треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция, на която се очаква да коментира последните новини около състоянието на отбора и подготовката за сблъсъка с Кайрат. Брифингът е насрочен за 16:00 часа.



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