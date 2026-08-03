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Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон

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Български футбол
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Бурас получи травма по време на срещата със Септември, докато Майкон изпитва проблеми след двубоя с Университатя.

Левски тренировка 2026
Снимка: Startphoto.bg
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Отборът на Левски проведе последното си занимание преди двубоя срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Тренировката на „сините“ започна малко след 10:00 часа.

В нея не се включиха Акрам Бурас и Майкон. Бурас получи травма по време на срещата със Септември, докато Майкон изпитва проблеми след двубоя с Университатя.

Извън основната група останаха и трайно контузените футболисти на Левски – Радослав Кирилов, Оливер Камдем, Стипе Вуликич и Мустафа Сангаре.

По-късно днес старши треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция, на която се очаква да коментира последните новини около състоянието на отбора и подготовката за сблъсъка с Кайрат. Брифингът е насрочен за 16:00 часа.

Подробности вижте във видеото!

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#Акрам Бурас #Майкон #ПФК Левски София

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