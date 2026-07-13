БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която...
13:33, 13.07.2026
Чете се за: 02:52 мин.
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци...
12:21, 13.07.2026
Чете се за: 01:15 мин.
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат...
10:43, 13.07.2026 (обновена)
Чете се за: 03:50 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Спортни предавания
Още
Спорт
Спортни новини 13.07.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 13.07.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:21, 13.07.2026
Мигащи стопове при аварийно спиране стават задължителни за новите...
12:05, 13.07.2026
Последно сбогом с втория български космонавт Александър Александров...
11:47, 13.07.2026
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че...
11:20, 13.07.2026
БНТ 3 ще излъчва европейското първенство по лека атлетика до 18 г.
11:04, 13.07.2026
Продължава разследването на тежката катастрофа край Дупница
10:42, 13.07.2026
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат руският...
09:29, 13.07.2026
Младите и мечтата за собствен дом
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ...
3
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на обвиняемия за...
4
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил...
5
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18...
6
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са...
Реклама
Най-четени
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 12.07.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 12.07.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 12.07.2026
Начален удар - 12.07.2026 г.
10:30, 12.07.2026
Чете се за: 01:12 мин.
Спортни новини 11.07.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 11.07.2026
Спортни новини 11.07.2026 г., 12:25
12:46, 11.07.2026
Спортни новини 10.07.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 10.07.2026
Реклама
Водещи новини
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че...
11:47, 13.07.2026
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат руският патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов
10:42, 13.07.2026 (обновена)
Чете се за: 03:50 мин.
По света
ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави
13:55, 13.07.2026
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Последно сбогом с втория български космонавт Александър Александров (СНИМКИ)
12:05, 13.07.2026
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Мигащи стопове при аварийно спиране стават задължителни за новите...
12:21, 13.07.2026
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Продължава разследването на тежката катастрофа край Дупница
11:04, 13.07.2026
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
40 български пожарникари помагат в борбата с огнената стихия в Испания
08:30, 13.07.2026
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Нова размяна на удари между САЩ и Иран, цената на петрола...
07:54, 13.07.2026 (обновена)
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ