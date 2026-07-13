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ФИФА може да обмисли разширяване на световното първенство до 64 отбора

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Президентът на ФИФА Джани Инфантино смята, че идеята заслужава внимание

Джани Инфантино
Снимка: БГНЕС
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино може да си представи още едно разширяване на световното първенство по футбол до 64 държави и заяви, че идеята „определено“ трябва да бъде разгледана след този турнир.

Изданието през 2026 година е разширено от 32 на 48 отбора, а осем отбора, завършили на трето място в групите продължиха до новата фаза 1/16-финалите. Увеличаването до 64 не би означавало повече мачове на отбор и би възстановило идеята само първите два от групата да преминат напред.

„Целият свят трябва да може да мечтае за Световното първенство, а не само Европа и Южна Америка“, каза Инфантино пред швейцарския портал "Blue Sport".

По отношение на текущия турнир в Северна Америка, шефът на ФИФА направи положително заключение на фона на опасенията, че твърде много отбори ще се класират.

"Разширяването е огромен успех. Можете да видите, че качеството на отборите като цяло е изключително високо и става все по-високо, по-високо и по-високо по целия свят“, добави 56-годишният Инфантино.

Поради разширяването този път се играят рекордните 104 мача за пет седмици, а за 64 отбора ще са необходими 128.

Мондиал 2030 ще се играе в Испания, Португалия, Мароко, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

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