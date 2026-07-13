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40 български пожарникари помагат в борбата с огнената стихия в Испания

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Чете се за: 03:42 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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40 български пожарникари участват през целия месец в гасенето на горски пожари в Испания по линия на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. В последните дни страната е изправена пред едни от най-тежките пожари в историята си, които вече взеха повече от 10 жертви. Българският модул е дислоциран в испанската провинция Галисия – район в северозападната част на страната с едни от най-големите горски масиви. За ситуацията на място и работата на българските огнеборци разказа в "Денят започва" ръководителят на модула инспектор Атанас Апостолов.

"Ежедневно тук възникват много пожари. Горещите вълни, които наблюдаваме не само в Испания, но и в цяла Европа, високите температури около 40 градуса и силните ветрове създават изключително тежка обстановка. За съжаление, пожарът от миналата седмица беше един от най-смъртоносните в историята на Испания. Жертвите са цивилни граждани, няма загинали пожарникари, но ситуацията остава много тежка", каза инспектор Апостолов.

снимка: БНТ

По думите му участието на българските пожарникари е ценна възможност за натрупване на практически опит:

"Опитът, който трупаме тук, е безценен. Растителността е доста по-различна от тази в България. Подходите при гасенето са сходни, но работата при тежките пожари, които тук възникват почти ежедневно, ни дава много ценни знания и умения."

Българският модул е в Испания от 1 юли и почти всеки ден участва в реални операции.

"С малки изключения ежедневно сме на произшествия. Дислоцирани сме в провинция Галисия и почти всеки ден сме изпращани на пожари в различни части на областта. Работим рамо до рамо с испанските колеги и сме изцяло под тяхното командване", разказа още Апостолов.

Само преди дни силна буря е довела до възникването на множество нови огнища:

"В събота вечерта имаше силна буря, придружена от интензивни валежи и мълнии. След нея възникнаха едновременно 12 пожара, което наложи и нашето незабавно включване в гасенето."

По отношение на работата на испанските екипи инспектор Апостолов отбеляза, че те разполагат със съвременна техника и активно използват авиация:

"Екипировката им отговаря на европейските стандарти. Използват много въздухоплавателни средства – самолети и хеликоптери, което е голямо предимство. Но без работата на екипите на терен няма как един пожар да бъде окончателно овладян."

снимки: БТА

Според него доброволците също участват в борбата с пожарите, но ролята им е ограничена до по-безопасните участъци.

Вижте целия разговор във видеото

#огнен ад #огнена стихия #български пожарникари #пожари в Испания

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