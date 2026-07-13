Пожарите в Испания: Стотици огнеборци потушават огнища на пламъци в Алмерия

Айфеловата кула и Лувърът затварят за посетители часове по-рано днес и утре заради горещата вълна във Франция. В Париж измериха 35 градуса. Температурата в югозападната част в петък достигна 41,4 градуса. След понижение в неделя температурите отново ще варират между 38 и 40 градуса, като локално ще достигнат 41 градуса. Екстремните за Великобритания 34 градуса се очакват през следващата седмица. В същото време стотици огнеборци в Испания все още се борят да овладеят огнища на пламъци в югоизточната част на страната след един от най-смъртоносните горски пожари в историята ѝ.

12 души загинаха в провинция Алмерия, 23-има все още са в неизвестност. Властите уточняват самоличността на жертвите. Четирима британци са сред загиналите, но броят им може да нарасне.

Огънят е изпепелил близо 6600 хектара земя. Като причина за трагедията се посочваше паднал електропровод, но местната електрическа компания отрича това.