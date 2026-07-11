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Поне 23-ма души са в неизвестност при пожарите в югоизточната част на Испания

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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12 са към момента жертвите на бедствието, сред тях има и британци

огненият испания близо 500 пожарникари военни борят стихията снимки
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Пожарните екипи и служби за бързо реагиране продължават битката с огъня в югоизточната част на Испания.

Стотици огнеборци и единици техника се опитват да овладеят един от най-мащабните пожари в страната. Гаси се и от въздуха.

Към момента жертвите на стихията са 12, сред тях има и британци. Поне 23-ма души са в неизвестност.

Властите се опасяват, че броят на загиналите може да се увеличи. Заради екстремно топлото време, тази година горските пожари се разгоряха месец по-рано. Пред поредната гореща вълна са изправени не само Испания, но и Франция и Португалия. Очакват се дневни температури от над 40 градуса.

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