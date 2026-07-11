Поне 23-ма души са в неизвестност при пожарите в югоизточната част на Испания

Пожарните екипи и служби за бързо реагиране продължават битката с огъня в югоизточната част на Испания.

Стотици огнеборци и единици техника се опитват да овладеят един от най-мащабните пожари в страната. Гаси се и от въздуха.

Към момента жертвите на стихията са 12, сред тях има и британци. Поне 23-ма души са в неизвестност.

Властите се опасяват, че броят на загиналите може да се увеличи. Заради екстремно топлото време, тази година горските пожари се разгоряха месец по-рано. Пред поредната гореща вълна са изправени не само Испания, но и Франция и Португалия. Очакват се дневни температури от над 40 градуса.