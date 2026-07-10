Смъртоносни пожари в Испания: Европа търси спасение от жегите (СНИМКИ)

Поне 11 души загинаха в горски пожар в испанската провинция Алмерия – най-смъртоносния подобен инцидент в страната от повече от две десетилетия насам. Още 19 души се издирват. И докато много страни в Западна Европа остават в плен на сушата и жегите през последната седмица, някои въвеждат иновативни мерки за борба с екстремното време.

Невиждана трагедия за малката община Лос Галярдос в югоизточна Испания. Горски пожар обгражда планинското село Бедар. Хората се опитват да избягат с автомобилите си, но попадат в капан на пламъците. 460 пожарникари и 11 самолета се борят да овладеят огъня, предизвикан от скъсан електропровод.

Франсиско Мигел Рейес, кмет на Лос Галярдос: "Нямаме точни данни, но изглежда че има около 12 жертви и поне седем-осем ранени."

Продължава борбата с пожарите и в област Каталуня, както и в съседна Франция. По данни на европейската служба за климатичните промени "Коперник", изминалият месец юни е бил най-горещият, регистриран някога в Западна Европа. За учените това не е изненада.

Марк Харбър, съветник по климатични промени към Кралската лекарска колегия в Лондон: "От няколко години знаем, че тези горещи вълни ще настъпват и ще стават все по-чести и много по-мащабни. Така че това не е "новото нормално", а само началото. Ситуацията ще се влошава."

Какво може да се направи? Някои страни вече тестват решения. Като Франция, където варови покрития на пътищата и пребоядисване на сградите в бяло се превръщат в мощно оръжие срещу жегата.

Паскал Жубер: "Избелваме повърхността на асфалта, което предотвратява повишаването на температурата на пътя." Максим Клавал: "На покрива получаваме разлика от 40 градуса между боядисаната и небоядисаната повърхност, а вътре в сградата постигаме понижение на температурата с 5 до 6 градуса."

В природния парк Албуфера, южно от Валенсия, използват водни оръдия за намаляване на опасността от пожари. Системата може да разпръсква около 10 хиляди литра вода на минута на разстояние от 40 метра.

Хуан Карлос Кабайеро: "В дни с изключително висока опасност от горски пожари, задействаме единадесетте водни оръдия още от сутринта, за да се създадат влажни безопасни коридори."

снимки: БГНЕС, БТА

Превенцията често не е въпрос на технологии, а на желание. Много общини във Франция решиха да отменят фойерверките за националния празник 14 юли, за да не рискуват искрите от тях да предизвикат нови огнища.