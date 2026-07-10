Горските пожари в Западна Европа – 12 души загинаха в испанската област Андалусия

12 души загинаха при горски пожар в испанската област Андалусия, съобщи местната агенция за извънредни ситуации.

Първоначално беше съобщено за шестима загинали, но още жертви са открити в колите им. 150 пожарникари се борят за овладяване на огъня, който се разпространи близо до къщите в малката планинска община Лос Галярдос.

Продължават пожарите и в област Каталуня, както и в съседна Франция. Заради екстремната суша и жега и високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала в Голфеш. Европейската служба за климатичните промени "Коперник" съобщи вчера, че месец юни е бил най-горещият, регистриран някога в Западна Европа.