Георг Георгиев: Сезираме Конституционния съд за бюджета, защото управляващите не могат да оправдават всичко с предишните

Членът на Изпълнителната комисия на ГЕРБ Георг Георгиев заяви в „Панорама“, че решението за сезиране на Конституционния съд относно бюджета е продиктувано от конкретни проблеми, които според него надхвърлят политическото противопоставяне. ГЕРБ внесе искането заедно с представители на „Продължаваме Промяната“, като Георгиев уточни, че двете формации са намерили общи аргументи, въпреки различията си.

Георг Георгиев, ГЕРБ: „Не е точно коректно да се каже, че сме действали заедно в смисъл на някаква политическа коалиция. Всяка една от партиите има своите мотиви. Това, което се случи, е, че ние припознахме мотивите си и намерихме резон в изложените причини, поради които сезираме Конституционния съд. И мисля, че те не са само политически. Те са абсолютно обществено достояние.“

По думите му управляващите не могат постоянно да оправдават собствените си решения с действията на предишни кабинети.

„Политиката е функция от решения, които понякога носят пасив, носят сериозна отговорност. Не може всяко едно действие на хора, които са се подготвили с години за решенията, които ще взимат, да бъде определяно, обосновавано и оправдавано с предишните управления“, коментира депутатът.

Георгиев посочи бюджета като един от основните мотиви за действията на ГЕРБ.

Георг Георгиев, ГЕРБ: „Когато правихме бюджета ние, той беше с разчетен дефицит съобразно българското законодателство. В последните няколко месеца виждаме как дефицитът според управляващите се променя няколко пъти – започна от 9%, мина през 7%, прогнозата на Европейската комисия беше за 4%, а в крайна сметка в доклада се стигна до 5,7%. Това не е функция от грешки, допуснати от предишното управление, а от липсата на смелост от страна на настоящите управляващи.“

Според него в бюджета липсват важни политики и решения.

„Имаше теми, които просто не намериха място. Най-малкото предложението, което направихме за бюджета на Министерството на външните работи, щеше да ни спести част от проблемите, които обсъждаме в момента, ако имахме добре мотивирана политическа и дипломатическа служба. Оставям настрана теми като детската болница, средствата за храмовете и вероизповеданията и други решения, чиито последици ще се виждат тепърва“, каза Георгиев.

По темата за разполагането на американски военни самолети в България Георгиев отхвърли твърденията, че страната е предприела действие извън необходимите процедури.

Георг Георгиев, ГЕРБ: „Тук трябва да се борави с факти и документи. Основанието, на което беше поискано от министъра на отбраната да бъдат разположени самолетите в България, беше нота от американската страна за усилено предно присъствие на НАТО на източния фланг. Това беше причината решението да бъде взето от министъра на отбраната.“

По думите му част от критиките по темата идват от неправилно тълкуване на мотивите и законовата процедура.

„Колегите се объркаха много пъти – първо в мотивите, второ в законодателството. Те се опитват да изкарат някакво голямо геройство това, което е направено. Не, това не е геройство – това е изпълнение на законова процедура и ангажимент към съюзниците“, каза Георгиев.

Той допълни, че разполагането на самолетите е било свързано с ангажиментите на България като член на НАТО.

Георг Георгиев, ГЕРБ: „Ние сложихме самолети, свързани с усиленото предно присъствие на НАТО на източния фланг. Това е тренировка, това е учение. Това е разликата със ситуацията, която се опитват да представят.“

Коментира и дипломатическото напрежение около позициите на България във връзка с Близкия изток.

Георг Георгиев, ГЕРБ: „Ако не вярвате на мен, повярвайте на засегнатата страна. Във времето, когато самолетите бяха в София, иранският посланик каза, че България е приятелска държава и не представлява легитимна цел. Само вчера, в поредния предизвикан дипломатически скандал, се наложи другата страна да опровергава наши твърдения и беше заявено, че България вече се конституира като агресор. Това не го казвам аз – това е позиция на посланика на Ислямска република Иран.“

Той обвини управляващите, че се опитват да компенсират проблеми във вътрешната политика чрез външнополитически действия.

„Опитват се с външнополитически приеми да кърпят дупки в пробойните, които имат във външната политика. Опитват се да замазват противоречия, които сами са предизвикали“, заяви той.

Георгиев защити решенията на ГЕРБ, свързани с европейската интеграция на България.

„Аз се гордея с позицията, в която се намираме ние в момента, защото тя е следствие на трудни и отговорни решения, които взехме – стратегически важни за България. Говоря за Шенген и еврозоната“, каза той.

По думите му партията е платила политическа цена за тези решения.

Георг Георгиев, ГЕРБ: „Тогава, когато ние носехме тази отговорност на плещите си, заради която платихме и политическата си цена, други политически лидери черпеха дивидент от атаката срещу същото това, което правят те в момента. И затова сега те са управляващи, а ние сме опозиция.“

По повод призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за широка подкрепа около бъдещ президентски кандидат Георгиев призова да не се правят предварителни политически сметки.

„Предлагам да не врачуваме и да не се опитваме да търсим нещо там, където го няма. Ние излязохме с много ясно и таргетирано послание – то касае нескопосания бюджет, който правителството предложи“, каза той.

Според него настоящите действия на ГЕРБ са свързани с конкретни политики, а не с подготовка на нови политически конфигурации.

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