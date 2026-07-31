Още по-горещо време през следващите дни

Горещо беше днес в почти цялата страна. Най-високата измерена в станциите температура е 36° в Сандански, във Видин – 35°, в Пловдив – 33°, в София – 32°. Малко по-ниски бяха температурите на морския бряг – от 26° до 28°. Горещо се очаква да бъде времето и утре с максимални температури в повечето места от 31° до 36°, в София – около 31°, в Североизточна България – около 30°. Вятърът ще остане слаб, в източните райони – умерен, от изток-североизток.

Слънчево ще бъде и на морския бряг с максимални температури между 27° и 29°, само в най-северните части – около 25°. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала, с височина на вълните около метър. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Добри ще бъдат условията и за туризъм, и за разходка в планините утре. Ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 20° на Алеко до 25° на Боровец, в Смолян и Банско – 28° - 29°.

В по-голямата част от Европа ще бъде слънчево. Превалявания ще има в Германия, Полша и Чехия. Много горещо ще бъде в повечето страни от Централна и Източна Европа, както и почти навсякъде на Балканите, в западната половина на полуострова – с опасно високи температури.

У нас в неделя ще бъде още по-горещо. Продължават да се увеличават областите в червено на картата, където рискът от възникване на пожари е от най-висока степен – екстремен, а възникналите вече пожари са трудни за овладяване.

В понеделник максималните температури слабо ще се понижат, но след това отново ще тръгнат нагоре и в сряда в по-голямата част от страната ще бъдат между 34° и 39°. В началото на новата седмица в източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.