БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
Чете се за: 05:07 мин.
Втори американски самолет цистерна кацна на летище...
Чете се за: 02:42 мин.
Първият от очакваните до 8 американски самолета цистерни...
Чете се за: 01:10 мин.
Работната група продължава работата по избора на град...
Чете се за: 00:22 мин.
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
Чете се за: 01:22 мин.
ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по ПВУ
Чете се за: 03:12 мин.
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена...
Чете се за: 01:45 мин.
Народното събрание определи датата на президентските избори
Чете се за: 01:25 мин.
Пълно разоръжаване: Съветът за мир постигна споразумение...
Чете се за: 02:37 мин.
ЦСКА продължава в квалификациите на Лига Европа след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Още по-горещо време през следващите дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Горещо беше днес в почти цялата страна. Най-високата измерена в станциите температура е 36° в Сандански, във Видин – 35°, в Пловдив – 33°, в София – 32°. Малко по-ниски бяха температурите на морския бряг – от 26° до 28°. Горещо се очаква да бъде времето и утре с максимални температури в повечето места от 31° до 36°, в София – около 31°, в Североизточна България – около 30°. Вятърът ще остане слаб, в източните райони – умерен, от изток-североизток.

Слънчево ще бъде и на морския бряг с максимални температури между 27° и 29°, само в най-северните части – около 25°. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала, с височина на вълните около метър. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Добри ще бъдат условията и за туризъм, и за разходка в планините утре. Ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 20° на Алеко до 25° на Боровец, в Смолян и Банско – 28° - 29°.

В по-голямата част от Европа ще бъде слънчево. Превалявания ще има в Германия, Полша и Чехия. Много горещо ще бъде в повечето страни от Централна и Източна Европа, както и почти навсякъде на Балканите, в западната половина на полуострова – с опасно високи температури.

У нас в неделя ще бъде още по-горещо. Продължават да се увеличават областите в червено на картата, където рискът от възникване на пожари е от най-висока степен – екстремен, а възникналите вече пожари са трудни за овладяване.

В понеделник максималните температури слабо ще се понижат, но след това отново ще тръгнат нагоре и в сряда в по-голямата част от страната ще бъдат между 34° и 39°. В началото на новата седмица в източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.

#следващите дни #горещо #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя
2
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир...
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
3
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
4
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки
5
Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
6
Изплащането на пенсиите започва на 7 август

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Времето

Слънчево и горещо време днес и утре
Слънчево и горещо време днес и утре
Жега до 43 градуса идва през август, температурите ще са над нормата Жега до 43 градуса идва през август, температурите ще са над нормата
Чете се за: 05:45 мин.
Слънчево и горещо време в последния ден на юли Слънчево и горещо време в последния ден на юли
Чете се за: 01:17 мин.
С още по-високи температури посрещаме месец август С още по-високи температури посрещаме месец август
Чете се за: 02:47 мин.
Слънчевото и горещо време продължава Слънчевото и горещо време продължава
Чете се за: 01:45 мин.
Слънчево и горещо време в четвъртък Слънчево и горещо време в четвъртък
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Втори американски самолет цистерна кацна на летище "Безмер"
Втори американски самолет цистерна кацна на летище "Безмер"
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Явор Гечев: Ако можеше да не взимаме решението за настаняването на самолетите, нямаше да го вземем Явор Гечев: Ако можеше да не взимаме решението за настаняването на самолетите, нямаше да го вземем
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027 Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Велислава Петрова: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите" Велислава Петрова: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Български оператори на тел. 112 спасиха наши шофьори във Франция,...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Тръмп за споразумението в Газа: Това е огромна стъпка към траен мир...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ