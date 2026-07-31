От днес до 4 август: Откриха международният джас фестивал в Боровец

В Боровец откриха международния джаз фестивал на името на д-р Емил Илиев - истинско изкушение за почитателите на този стил музика у нас.

На сцената на планинския ни курорт в следващите 5 дни ще излязат музиканти от България, Швейцария, Испания, Франция и Камерун, а началото тази вечер дадоха професионалистите от Биг Бенд - Благоевград. Входът за всички почитатели на джаза е свободен, а освен на въздействащите концерти, посетителите ще могат да се насладят и на прожекции на документални филми и на Лятна джаз академия за деца.

Татяна Илиева, директор на фестивала: „Щастливи сме с участието на талантливи български джаз изпълнители, а също така и с двете световни джаз звезди - Винсент Гарсия и Ричард Бона.“ Ангел Джоргов, кмет на Самоков: „За да привлечем повече туристи гледаме да има достатъчно качествени събития и в града, в общината и в Боровец и този фестивал е най-значимото събитие в нашия културен календар.“

По темата роботи: Христо Раванов