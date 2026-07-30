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Джани Инфантино: Планът за продажба на дялове от Световното първенство е само идея

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Джани Инфантино: Планът за продажба на дялове от Световното първенство е само идея
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино определи плана за продажба на дялове в Световното първенство като предложение, a не задължение.

Той описа идеята си като оферта, която подлежи на одобрение. Дъщерното дружество ФИФА Форуърд Ентърпрайз ще бъде създадено само ако идеята за него бъде одобрена от 211 членски федерации и от Съвета на ФИФА, каза той.

Коментарът му идва след заплахата на УЕФА да бойкотира събитията на ФИФА, включително Световното първенство и Световното клубно първенство, в отговор на плана за създаване на дружеството. Идяеата на Инфантино е то да управлява Световното и да предложи на външни инвеститори дялове от него в размер до 20%.

#план за продажба на дялове #обяснение #реакция #Световно Първенство по Футбол #Джани Инфантино #УЕФА

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