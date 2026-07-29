САЩ забрани вноса на хуманоидни роботи, произведени в чужбина

Администрацията на президента Доналд Тръмп забрани вноса в САЩ на нови хуманоидни роботи, произведени в чужбина, съобщи BBC. Основанието е "неприемливи рискове" за националната сигурност. Мярката обхваща усъвършенствани роботи и четириноги машини.

Федералната комисия по комуникациите забрани вноса и на силови инвертори – устройства, използвани в центрове за данни и соларни системи. Те бяха включени в т.нар. "Covered List" – списък на продукти и услуги, определени като потенциален риск за националната сигурност на САЩ.

Според комисията роботите, произведени извън страната, могат да бъдат използвани за наблюдение на американски граждани, подпомагане на чуждестранни разузнавателни служби или за дистанционно поемане на контрол върху самите машини.

От Пекин призовават американските власти "да се откажат от хегемонистичното си мислене, да спре да очерня китайските компании и да ги заплашва със санкции".

Китайският износ е под засилено внимание, докато администрацията на Тръмп се стреми да намали търговския дисбаланс с втората по големина икономика в света.

Американският министър на финансите Скот Бесънт предупреди, че китайски компании за изкуствен интелект могат да бъдат санкционирани заради обвинения в присвояване на американска интелектуална собственост.

Китайските власти отхвърлиха твърденията, като заявяват, че развитието на изкуствения интелект е резултат от собствените усилия на страната и от международното сътрудничество.