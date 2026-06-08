Предстои подробен анализ и независим финансов одит на "Лукойл", обяви новият особен управител Евгени Симеонов

Предстои подробен анализ на текущото състоятие на рафинерията и другите дружества в групата на "Лукойл", съобщи новият особен управител Евгени Симеонов на пресконференция пред журналисти.

Ще се проверява финансовото състояние, наличностите на суровини, както и подписаните договори.

Евгени Симеонов, особен управител на "Лукойл": "Следващата стъпка ще бъде възлагане на независим финансов одит, чувам, че рафинерията е в добро състояние, а през 2025 г. завършва на загуба около 200 млн. евро."

Предстои да бъде въведен мониторонт на прозводството – дали е достатъчно натоварено, какви сортове нефт се използват, как се извършва блендирането, допълни Симеонов.

"Моята цел е да да върнем нормалността в рафинерията и в компаниите в "Лукойл", допълни особеният управител.

Той каза още, че не разполага с достатъчно данни за работата на предприятието и че те ще бъдат представени пред медиите на по-късен етап.

Министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че правителството е поставено пред нелеката задача да търси локални решения на глобални проблеми и пример за това е сектор "Енергетика".

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: "Има до голяма степен привнесена инфлация като директен резултат от военния конфликт в Иран. Дори там да бъде постигнато някакво мирно решение на ситуацията, добивната енергийна инфраструктура до голяма степен е разрушена, което променя цялата струкутура на икономическия модел на енергийната система."

Международната агенция по енергетика определи момента като "безпрецедентен в историята на енеретиката на световно ниво", допълни той.

"В България фокусът е върху "Лукойл", затова и кабинетът предприе мерки за закрепим и укрепим икономическите модели в "Лукойл", да подсигурим нужното управление като опит и експертиза и капацитет", обясни още Александър Пулев.

Знаем, че "Лукойл" с масираното си присъствие на ритейл пазара до голяма степен определя цените на колонката на дребнои е изключително важно този актив да се управлява професионално, каза още Пулев. Той допълни, че новият особен управител не е политическо назначение.