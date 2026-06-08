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Китайският лидер Си Дзинпин пристигна в Северна Корея

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Китайският лидер Си Дзинпин пристигна в Северна Корея
Снимка: БТА
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Китайският лидер Си Дзинпин пристигна в Северна Корея. Това е първата му визита в страната от 7 години.

В Пхенян Си беше посрещнат с пищна церемония от севернокорейския лидер Ким Чен-ун и съпругата му. Китай е най-важният дипломатически и икономически партньор на Северна Корея.

През последната година обаче, Пхенян задълбочи отношенията си с Москва. Очакванията на Запада са Си Дзинпин да постави темата за ядрената програма на Северна Корея.

В навечерието на визитата му сестрата на Ким Чен-ун, която е една от най-влиятелните фигури в страната заяви, че отказа на Пхенян от ядрено оръжие не стои на дневен ред.

#Ким Чен-ун #Си Дзинпин #Северна Корея

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