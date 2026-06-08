След изборите в Армения: Премиерът Никол Пашинян обяви историческа победа

Арменският министър-председател Никол Пашинян обяви историческа победа на вчерашните парламентарни избори.

Според 90% от данните от гласуването неговата партия "Граждански договор" получава малко над 49% от гласовете.

В новия парламент влизат още няколко политически формации, сред които блокът "Силна Армения" на проруския милиардер Самвел Карапетян с около 23% и Блокът "Армения" на бившия президент Роберт Кочарян с 8%.

Избирателната активност е била почти 59%. Европейската комисия поздрави премиера Пашинян за изборните резултати.