След изборите в Армения: Премиерът Никол Пашинян обяви историческа победа

Арменският министър-председател Никол Пашинян обяви историческа победа на вчерашните парламентарни избори.
Според 90% от данните от гласуването неговата партия "Граждански договор" получава малко над 49% от гласовете.
В новия парламент влизат още няколко политически формации, сред които блокът "Силна Армения" на проруския милиардер Самвел Карапетян с около 23% и Блокът "Армения" на бившия президент Роберт Кочарян с 8%.
Избирателната активност е била почти 59%. Европейската комисия поздрави премиера Пашинян за изборните резултати.
Никол Пашинян, министър-председател на Армения: "Посланието е същото – арменският народ гласува за мир, регионален просперитет и сътрудничество. Ще продължим сближаването си със Запада, но искаме да продължим и участието и членството си в Евразийския икономически съюз".