Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът попада в "Натура 2000"

Втори ден продължава премахването на металната рамка на незаконната ограда в луксозния комплекс в местността Баба Алино. Мащабната акция е на Регионалната дирекция по горите.

Тодор Гичев, директор на Регионалната дирекция по горите: "Едва ли ще можем да свършим днес. По-лесната работа е свършена изцяло, свалени са виниловите платна по цялата територия. Но премахването на тази метална конструкция е доста сложно и е махната може би около 150 метра, не повече. И още на около стотина метра частично просто са извадени, но не са разрязани, за да могат да се натоварят в камиона и да ги пренесем оттук."

Част от оградата е в доста гъста гора.

"Там ще е още по-сложно, защото не може да влезе техника и всичко ще се изнася на ръка." "Ние, горските, се водим основно по горскостопанския план, но тези неща се описват още по-подробно в кадастъра. Значи пет от имотите, които са в тази ограда, която премахваме, са частна горска територия, а другите четири при нас са отразени като държавна горска територия. А в кадастъра са частни. Горскостопанският план е изготвен през 2017 година, така че оттогава за тези имоти може да са настъпили някакви промени. Горскостопанският план се прави на всеки 10 години. Сега предстои изработването на новия. БНТ: Но вие били ли сте уведомени, ако случайно е бил сменен статутът на тази земя? - Аз нямам информация. Но тази смяна може да стане и по съдебен ред. Там страна не е регионалната дирекция, а горското стопанство."

Пламен е израснал в горите на Баба Алино и редовно я обхожда и почиства. Проследил е целият процес от началото на строежите до сега. Твърди, че е първият, който започнал да подава сигнали, но дълго време никой не му обръщал внимание. Днес ни води високо зад комплекса, където има огромен насип със земна маса.

Пламен Огнянов: ”Територия, която на 20 метра попада в "Натура 2000". Височината на насипа надолу е около 6-7 метра. От всичките 80 декара, където са правили изкопи за строежите, всичката пръст със строителен боклук е хвърлена в природата.”

В пръстта се виждат огромни камъни и дънери на дървета, а само на 50 метра в страни има огромна купчина със строителни отпадъци. Зад нея се вижда, че се изгражда път през гората. Има и построена 5-етажна сграда на място, където Пламен помни, че е имало само едно бунгало. В близост има езеро, което е част от Природен парк “Златни пясъци”.

Пламен Огнянов: ”Имаше няколко табели, че обектът попада в Натура 2000, но откакто КУБ дойдоха тук и започнаха да строят - табелите изчезнаха. Остана само една на другия край на езерото.”

А колкото до незаконните ограждения в местността Баба Алино, част от които вече се премахват, Пламен твърди, че са над 3 километра.

"Описани са още две огради, тепърва предстоят процесуалните процедури, за да пристъпим към тяхното премахване", посочи Тодор Гичев.

Вижте прякото включване на Нивелина Няголова.