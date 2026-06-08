Два месеца след примирието: Размяна на удари между Израел и Иран

Отново ескалация в Близкия изток. Иран изстреля ракети срещу Израел, израелската армия атакува ирански военни цели. Поредна размяна на удари, въпреки призивите на Доналд Тръмп към израелския премиер Бенямин Нетаняху да не отвръща на иранските атаки. Застрашено ли е примирието, влязло в сила преди точно два месеца?

Експлозии се чуха рано тази сутрин в Техеран, Табриз и Исфахан. Полетите в иранската столица бяха преустановени. Атакувани са военни цели в западен и централен Иран. Малко по-късно сирени огласиха Йерусалим. Пътниците на израелското летище Бен Гурион получиха предупреждения на мобилните си телефони за предстояща атака. Училищата в Йерусалим и Хайфа останаха празни, жителите на Тел Авив потърсиха укрития. Нападения имаше срещу израелски военновъздушни бази. Израелската армия прихвана и ракета, изстреляна от Йемен.

Меир Тиби, банкер: "Мисля, че е точното време да се атакува Иран. Чакаме го повече от два месеца. Във война сме, убиват войници по време на примирието и никой не взима решение за Израел, не за Съединените щати. Трябва да се приключи веднъж завинаги."

Поводът за размяна на удари бяха израелските атаки срещу предградия на Бейрут. В Техеран празнуваха след първата иранска ракета, изстреляна срещу Израел.

Елхам, жителка на Техеран: "Много съм щастлива и се надявам, че ако отговорят, ударите ще бъдат още по-разрушителни, защото наистина трябва да застанем зад народа на Ливан и шиитите в страната и да не позволим на Израел да укрепи позициите си".

Според Техеран Израел пречи на преговорите със САЩ.

бригаден генерал Ефи Дефрин, говорител на Израелската армия: "Иранският режим направи огромна грешка, избирайки за пореден път терора." Ебрахим Золфакари, говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили: "Предупредихме, че ако престъпленията в предградията на Бейрут се разширят, ще атакуваме цели в окупираните територии."

В интервю за "Файненшъл таймс" Доналд Тръмп посочи, че Бенямин Нетаняху няма друг избор освен да приеме споразумението, което Вашингтон ще договори с Техеран. Цените на петрола скочиха с над 4 процента до около 95 долара за барел.