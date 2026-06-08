БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от...
Чете се за: 04:07 мин.
Властта представя инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Два месеца след примирието: Размяна на удари между Израел и Иран

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Запази
Два месеца след примирието: Размяна на удари между Израел и Иран
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Отново ескалация в Близкия изток. Иран изстреля ракети срещу Израел, израелската армия атакува ирански военни цели. Поредна размяна на удари, въпреки призивите на Доналд Тръмп към израелския премиер Бенямин Нетаняху да не отвръща на иранските атаки. Застрашено ли е примирието, влязло в сила преди точно два месеца?

Експлозии се чуха рано тази сутрин в Техеран, Табриз и Исфахан. Полетите в иранската столица бяха преустановени. Атакувани са военни цели в западен и централен Иран. Малко по-късно сирени огласиха Йерусалим. Пътниците на израелското летище Бен Гурион получиха предупреждения на мобилните си телефони за предстояща атака. Училищата в Йерусалим и Хайфа останаха празни, жителите на Тел Авив потърсиха укрития. Нападения имаше срещу израелски военновъздушни бази. Израелската армия прихвана и ракета, изстреляна от Йемен.

Меир Тиби, банкер: "Мисля, че е точното време да се атакува Иран. Чакаме го повече от два месеца. Във война сме, убиват войници по време на примирието и никой не взима решение за Израел, не за Съединените щати. Трябва да се приключи веднъж завинаги."

Поводът за размяна на удари бяха израелските атаки срещу предградия на Бейрут. В Техеран празнуваха след първата иранска ракета, изстреляна срещу Израел.

Елхам, жителка на Техеран: "Много съм щастлива и се надявам, че ако отговорят, ударите ще бъдат още по-разрушителни, защото наистина трябва да застанем зад народа на Ливан и шиитите в страната и да не позволим на Израел да укрепи позициите си".

Според Техеран Израел пречи на преговорите със САЩ.

бригаден генерал Ефи Дефрин, говорител на Израелската армия: "Иранският режим направи огромна грешка, избирайки за пореден път терора."

Ебрахим Золфакари, говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили: "Предупредихме, че ако престъпленията в предградията на Бейрут се разширят, ще атакуваме цели в окупираните територии."

В интервю за "Файненшъл таймс" Доналд Тръмп посочи, че Бенямин Нетаняху няма друг избор освен да приеме споразумението, което Вашингтон ще договори с Техеран. Цените на петрола скочиха с над 4 процента до около 95 долара за барел.

#войната в Иран #войната в Близкия изток #Иран #Израел

Водещи новини

Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Намаляват с 15% цените на основните продукти
Властта представя инициативата "Кошница с грижа":...
Чете се за: 02:17 мин.
Политика
Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и адекватно, няма опасност за българските граждани Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и адекватно, няма опасност за българските граждани
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани – ще продължим да ѝ оказваме подкрепа След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани – ще продължим да ѝ оказваме подкрепа
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът попада в "Натура 2000" Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът попада в "Натура 2000"
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Два месеца след примирието: Размяна на удари между Израел и Иран
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси Филипините, има жертви и...
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Международните превозвачи готвят протест на 15 юни, ще има...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ