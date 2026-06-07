Иран изстреля ракетни удари срещу Израел

Иран изтреля ракетни удари по Израел в отговор на нападението над Бейрут, при което загинаха двама души.

Израелската армия задейства въздушните сирени и системите за въздушна противоотбрана и е в очакване на две вълни ракетни удари. Нападението е потвърдено от държавната медия на Техеран.

Ислямската революционна гвардия предупреди Тел Авив да спре с ударите по Ливан, и че при ответна реакция ще има ескалиране на военните действия. По-рано Иран заплаши, че днешните израелски удари по Бейрут с американско одобрение, както и продължаващата блокада на Ормузкия проток, превръщат американските и израелските активи в региона в легитимни военни цели.