Полетите на летището в Катания се нормализираха след изригването на вулкана Етна

Въздушният трафик на летището в Катания на остров Сицилия се нормализира, след като вчера входящите полети бяха спрени заради изригване на вулкана Етна, съобщиха летищните власти в Катания, предаде Франс прес.

"След понижаването на нивото на тревога от червено на оранжево възобновяването на въздушните операции беше разрешено с незабавен ефект", посочиха от летището, като уточниха, че услугите по кацане постепенно се възстановяват.

Пристигащите полети в Катания бяха преустановени вчера сутринта заради активността на вулкана Етна и изхвърлената от него вулканична пепел в атмосферата. Етна изригна в нощта между четвъртък и петък.

Италианският Национален институт по геофизика и вулканология съобщи за продължаваща интензивна експлозивна активност на вулкана, от който все още се издигаше стълб от дим, според изображения от уебкамера, достъпна на сайта на института.

С височина над 3300 метра Етна е най-високият активен вулкан в Европа и се смята, че често е изригвал през последните 500 000 години. През 2024 г. около 12 милиона пътници са преминали през международното летище в Катания, което обслужва източната част на Сицилия, една от най-предпочитаните туристически дестинации в Италия.