Жителите на Майорка отново протестираха срещу масовия туризъм и жилищната криза (СНИМКИ)

Жителите на Майорка отново излязоха на улиците, за да протестират срещу огромния ежегоден наплив на туристи и произтичащата от това жилищна криза на испанския средиземноморски остров, предаде ДПА.

Две седмици след голям митинг в столицата Палма срещу прекомерния според много от жителите на острова туризъм, най-новият протест се състоя в западния град Солер. И двата протеста бяха организирани от гражданската група "По-малко туризъм, повече живот".

Според властите около 1000 души са участвали в протеста в малкото градче, което е изключително популярно сред туристите.

Вестникът "Майорка цайтунг" – немскоезична медия, издавана за многобройните германски посетители и жители на острова – оцени броя на участниците на 2000. Според списанието "Майорка магазин", което също е немскоезично, в протеста са участвали 2500 души.

По време на демонстрацията се чуваха скандирания, насочени срещу туристите. Този път обаче не се стигна до сблъсъци с полицията, за разлика от протеста в Палма.

Групата "По-малко туризъм, повече живот" призова за първи път към протести през 2024 г., възмутена от все по-задълбочаващата се жилищна криза, причинена от масовия туризъм на Майорка, който е най-големият от Балеарските острови.

снимки: БГНЕС