БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Жителите на Майорка отново протестираха срещу масовия туризъм и жилищната криза (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Запази
жителите майорка отново протестираха масовия туризъм жилищната криза снимки
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Жителите на Майорка отново излязоха на улиците, за да протестират срещу огромния ежегоден наплив на туристи и произтичащата от това жилищна криза на испанския средиземноморски остров, предаде ДПА.

Две седмици след голям митинг в столицата Палма срещу прекомерния според много от жителите на острова туризъм, най-новият протест се състоя в западния град Солер. И двата протеста бяха организирани от гражданската група "По-малко туризъм, повече живот".

Според властите около 1000 души са участвали в протеста в малкото градче, което е изключително популярно сред туристите.

Вестникът "Майорка цайтунг" – немскоезична медия, издавана за многобройните германски посетители и жители на острова – оцени броя на участниците на 2000. Според списанието "Майорка магазин", което също е немскоезично, в протеста са участвали 2500 души.

По време на демонстрацията се чуваха скандирания, насочени срещу туристите. Този път обаче не се стигна до сблъсъци с полицията, за разлика от протеста в Палма.

Групата "По-малко туризъм, повече живот" призова за първи път към протести през 2024 г., възмутена от все по-задълбочаващата се жилищна криза, причинена от масовия туризъм на Майорка, който е най-големият от Балеарските острови.

снимки: БГНЕС

#масов туризъм #Солер #срещу свръхтуризма #свръхтуризъм # Майорка #палма де майорка

Последвайте ни

ТОП 24

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
4
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
5
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
6
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
6
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...

Още от: Европа

Потънал римски кораб на 2100 г. със стотици амфори е открит край бреговете на Сицилия (ВИДЕО)
Потънал римски кораб на 2100 г. със стотици амфори е открит край бреговете на Сицилия (ВИДЕО)
Зеленски: В Русия ще бъдат разположени до 50 000 севернокорейски войници Зеленски: В Русия ще бъдат разположени до 50 000 севернокорейски войници
Чете се за: 02:37 мин.
Войната в Украйна: Жертви и ранени и от украинска, и от руска страна Войната в Украйна: Жертви и ранени и от украинска, и от руска страна
Чете се за: 01:40 мин.
Полетите на летището в Катания се нормализираха след изригването на вулкана Етна Полетите на летището в Катания се нормализираха след изригването на вулкана Етна
Чете се за: 01:37 мин.
Испанските власти провериха около 200 пристигащи от Италия след възстановяването на граничния контрол Испанските власти провериха около 200 пристигащи от Италия след възстановяването на граничния контрол
7028
Чете се за: 02:02 мин.
Балонена фиеста в небето над Бристъл Балонена фиеста в небето над Бристъл
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова за падналия дрон: Случаят не трябва да се използва за политическа употреба
Президентът Йотова за падналия дрон: Случаят не трябва да се...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Как се променя профилът на летовника у нас? Как се променя профилът на летовника у нас?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Израел отхвърли плана на САЩ за Газа
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Цените в евро: Край на двойното обозначаване на етикетите - как...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Стаж и възраст - кои фактори определят повишаването на пенсионната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Има ли наказани подпалвачи и какво може да ги спре?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ