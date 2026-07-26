Недоволство в Палма де Майорка: Очаква се мащабен протест срещу туризма

Палма Де Майрока в очакване на мащабен протест срещу туризма. Шествието е организирано от група, наречена „По-малко туризъм, повече живот". Очакванията са в демонстрацията да се включат 30 000 души.

За правителството туризмът е приоритет, но условията за живот на местното население се влошават все повече, казват недоволните.

„Отказваме да бъдем изгонени от собствения си остров", се казва в посланието на организацията, обявила се срещу свръхтуризма.

Последните години подобни протести се провеждат редовно в Европа. Недоволство от твърде многото гости имаше в Барселона, Венеция, Лисабон.