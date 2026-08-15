БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трус с магнитуд 5 по Рихтер предизвика щети в испанската област Андалусия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
земетресение магнитуд разтърси южна япония
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Земетресение с магнитуд 5 по скалата Рихтер предизвика материални щети в испанската област Андалусия. Трусът е регистриран малко след 01:00 часа през нощта.

На спешния телефон 112 в Андалусия са получени над 200 сигнала заради земетресението. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси, падане на елементи от фасади и покриви, както и щети в различни части на метрополния район на провинция Гранада, където има повреди по сгради.

Служители на Гражданска защита и силите за сигурност са евакуирали жителите на една сграда в град Лас Габяс заради риск от срутване след земетресението. В друго населено място е прекъснато електрозахранването.

Националният географски институт в Испания е регистрирал петнадесет вторични труса с различна сила. Към момента няма информация за пострадали хора.

#Испания #силно земетресение #андалусия

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Многобой на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Многобой на ансамблите на световното първенство по...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
5
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Европа

Заради жегата в Рим: Нощни посещения на туристите в Колизеума, билетите са разпродадени (СНИМКИ)
Заради жегата в Рим: Нощни посещения на туристите в Колизеума, билетите са разпродадени (СНИМКИ)
По-строги мерки: Швеция намалява възрастта за наказателна отговорност По-строги мерки: Швеция намалява възрастта за наказателна отговорност
Чете се за: 01:05 мин.
Призиви за масово нахлуване в испанския анклав Сеута Призиви за масово нахлуване в испанския анклав Сеута
Чете се за: 00:57 мин.
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на пострадалите Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на пострадалите
Чете се за: 02:47 мин.
СЗО: Над 10 000 нападения срещу здравни заведения са извършени от 2018 г. насам СЗО: Над 10 000 нападения срещу здравни заведения са извършени от 2018 г. насам
Чете се за: 03:20 мин.
Пътнически влак дерайлира близо до Лондон Пътнически влак дерайлира близо до Лондон
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Оставиха в ареста мъжа с наркотици и бебе в колата в столичния квартал “Редута”
Оставиха в ареста мъжа с наркотици и бебе в колата в столичния...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица" Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Заради жегата в Рим: Нощни посещения на туристите в Колизеума,...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
В Деня на Варна: Огромна опашка от миряни за чудотворната икона на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ