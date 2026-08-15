Трус с магнитуд 5 по Рихтер предизвика щети в испанската област Андалусия

Земетресение с магнитуд 5 по скалата Рихтер предизвика материални щети в испанската област Андалусия. Трусът е регистриран малко след 01:00 часа през нощта.

На спешния телефон 112 в Андалусия са получени над 200 сигнала заради земетресението. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси, падане на елементи от фасади и покриви, както и щети в различни части на метрополния район на провинция Гранада, където има повреди по сгради.

Служители на Гражданска защита и силите за сигурност са евакуирали жителите на една сграда в град Лас Габяс заради риск от срутване след земетресението. В друго населено място е прекъснато електрозахранването.

Националният географски институт в Испания е регистрирал петнадесет вторични труса с различна сила. Към момента няма информация за пострадали хора.