Заради жегата в Рим: Нощни посещения на туристите в Колизеума, билетите са разпродадени (СНИМКИ)

Колизеумът удължи работното си време през вечерните часове това лято, за да даде възможност на повече посетители да разгледат прочутия римски амфитеатър след залез слънце и да избегнат дневните горещини, предаде Франс прес.

Нощните посещения, които продължават до 23:00 часа, са напълно разпродадени. Туристи, посетили историческия обект тази седмица, описват атмосферата в осветения Колизеум като "магична" и "романтична".

Вечерни обиколки с екскурзовод се предлагаха и досега два пъти седмично, но това лято броят им е удвоен и те вече се организират четири вечери в седмицата. Една от причините са все по-силните горещини в италианската столица, заради които част от туристите избягват посещенията през деня.

"Идеята да удвоим броят на нощните посещения и да ги организираме и в петък, и събота беше преди всичко да дадем възможност на посетителите, които предпочитат по-прохладните часове, да разгледат обекта", заяви Симоне Куиличи, директор на комплекса "Колизеум".

Удълженото работно време е станало възможно благодарение на субсидия от италианското Министерство на културата, като инициативата може да продължи и през септември. Всички вечерни посещения са с екскурзовод, а броят на посетителите е ограничен до 275 души на вечер. За сравнение, в най-натоварените дни Колизеумът приема до 20 000 души.

снимки: БТА

Построеният през I век Колизеум е най-големият античен амфитеатър в света. На арената му са се провеждали гладиаторски битки, лов на диви животни и други зрелища, наблюдавани от до около 50 000 зрители.