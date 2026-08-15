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Близо 300 мигранти са задържани при опит да проникнат в Сеута

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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бежанска вълна сеута испания изпраща военни анклава
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Десетки мигранти, повечето от които граждани на африкански държави, намиращи се южно от Сахара, са били задържани днес северната част на Мароко от местните сили за сигурност близо до граничния пункт Фнидек, водещ към испанския анклав Сеута, предаде Франс прес.

Според местната медия „360“, която цитира източник от службите за сигурност, тази сутрин са били задържани 294 души, опитващи се да проникват незаконно в Сеута, от които 248 мигранти са били от държави южно от Сахара, а 46 са били мароканци.

„Това е рутинна операция, целяща да предотврати опитите за незаконна миграция“ към Сеута, заяви пред Франс прес представител на местните власти, запознат с текущата операция.

В сряда мароканските власти обявиха, че са предприели „мерки“ за предотвратяване на нов масов наплив към Сеута, след като в интернет се разпространявали множество публикации, според които границите на Мароко с испанските ексклави Сеута и Мелиля щели да бъдат „отворени“ на 15 август.

Преди 15 дни над 72 000 кандидат мигранти, предимно мароканци, голяма част от които млади мъже, влязоха в Сеута, преди почти незабавно да бъдат експулсирани. Според разкази на мигранти, местни неправителствени организации и няколко експерти, мигрантите тогава са успели да се съберат в граничната зона и да влязат в Сеута, без поне първоначално да бъдат спрени от мароканските сили за сигурност. Според официалните информации най-малко 91 души са загинали при опасното преминаване. Според марокански неправителствени организации обаче има десетки изчезнали и най-малко 141 загинали.

#Сеута #мигранти

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