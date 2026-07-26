БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Техеран с обвинения срещу Киев

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
техеран обвинения киев
Слушай новината

Русия отново атакува Киев с балистични ракети. Ранени са най-малко трима души.

Поразени са няколко жилищни сгради и необитаема здания в 3 квартала. Нанесени са сериозни материални щети. Междувременно Иран обвини Украйна, че е поразила ирански кораб в Каспийско море, има загинал. Украинската страна не е коментирала, но вчера президентът Володимир Зеленски потвърди атаки в Каспийско море, които са били насочени срещу плавателни съдове, „използвани за военни доставки и свързани с Иран". Според британски медии, които се позовават на британското разследване, в близките месеци Русия готви „провокация" срещу НАТО.

#срещу Киев #обвинения #Техеран

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все още се надяват да видят детето си
2
Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все...
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство вчера и днес
3
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона,...
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в индустриален комплекс в Есекс
4
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в...
След наводнение, унищожило 15 ретро автомобила: Жител на Цар Калоян осъди общината заради непочистено дере
5
След наводнение, унищожило 15 ретро автомобила: Жител на Цар Калоян...
Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по Черноморието
6
Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
4
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
5
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Европа

Евакуираните от пожари в Европа вече са над 300 000
Евакуираните от пожари в Европа вече са над 300 000
Кола се вряза в хора в Берлин Кола се вряза в хора в Берлин
Чете се за: 01:32 мин.
Отбелязват 150 години от основаването на фестивала в Байройт Отбелязват 150 години от основаването на фестивала в Байройт
Чете се за: 02:37 мин.
Арестуваха за шпионаж в щаба на Върховното командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа канадка от китайски произход Арестуваха за шпионаж в щаба на Върховното командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа канадка от китайски произход
Чете се за: 00:45 мин.
Володимир Зеленски: Украйна е засекла трансфер на руски сателитни данни за Близкия изток към Иран Володимир Зеленски: Украйна е засекла трансфер на руски сателитни данни за Близкия изток към Иран
Чете се за: 01:25 мин.
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в индустриален комплекс в Есекс Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в индустриален комплекс в Есекс
6975
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Георг Георгиев: Няма срокове, които да ни притискат за президентската кандидатура на ГЕРБ Георг Георгиев: Няма срокове, които да ни притискат за президентската кандидатура на ГЕРБ
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Кола се вряза в хора в Берлин Кола се вряза в хора в Берлин
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Ограничават движението на камиони над 12 тона: Мярката важи за АМ „Тракия“ и „Струма“ Ограничават движението на камиони над 12 тона: Мярката важи за АМ „Тракия“ и „Струма“
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Бави ли се укрепването на голямото свлачище към благоевградския...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Старт на „Галата-Варна“: Над 200 души се включват в...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Евакуираните от пожари в Европа вече са над 300 000
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ