Техеран с обвинения срещу Киев

Русия отново атакува Киев с балистични ракети. Ранени са най-малко трима души.

Поразени са няколко жилищни сгради и необитаема здания в 3 квартала. Нанесени са сериозни материални щети. Междувременно Иран обвини Украйна, че е поразила ирански кораб в Каспийско море, има загинал. Украинската страна не е коментирала, но вчера президентът Володимир Зеленски потвърди атаки в Каспийско море, които са били насочени срещу плавателни съдове, „използвани за военни доставки и свързани с Иран". Според британски медии, които се позовават на британското разследване, в близките месеци Русия готви „провокация" срещу НАТО.