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Най-малко 15 души загинаха при нови руски удари срещу Украйна

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Чете се за: 01:05 мин.
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Пет са жертвите в Словянск, повече от 10 - в предградие на Киев

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Украинският президент Володимир Зеленски ще пътува във вторник за Вашингтон, където ще се срещне с американски президент Доналд Тръмп. Междувременно, Руски удари убиха най-малко 15 души в Украйна днес. Ранените са над 100.

Десет души загинаха при руска атака срещу полигон в предградие на Киев. В момента на удара в обекта е имало демонстрация на дронове.

При две последователни атаки срещу град Словянск по-рано през деня загинаха още петима души. Европейският първи дипломат Кая Калас написа в Екс, че ще извика руския посланик в Брюксел заради атаката, която е нанесла щети на латвийското почетно консулство в града. Изтребител Ф-16 свали дрон в румънското въздушно пространство. Визуално дронът е приличал на използваните от Русия - модел Шахед.

#Словянск #атака в украйна #киев

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