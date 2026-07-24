Най-малко 15 души загинаха при нови руски удари срещу Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски ще пътува във вторник за Вашингтон, където ще се срещне с американски президент Доналд Тръмп. Междувременно, Руски удари убиха най-малко 15 души в Украйна днес. Ранените са над 100.



Десет души загинаха при руска атака срещу полигон в предградие на Киев. В момента на удара в обекта е имало демонстрация на дронове.

При две последователни атаки срещу град Словянск по-рано през деня загинаха още петима души. Европейският първи дипломат Кая Калас написа в Екс, че ще извика руския посланик в Брюксел заради атаката, която е нанесла щети на латвийското почетно консулство в града. Изтребител Ф-16 свали дрон в румънското въздушно пространство. Визуално дронът е приличал на използваните от Русия - модел Шахед.