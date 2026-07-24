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Инфлуенсърка, близка до Тръмп, посети Киев и разговаря с Володимир Зеленски

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Чете се за: 03:32 мин.
По света
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Промяната на позициите на Лора Лумър е изненадваща след години антиукраинска реторика

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Тя е известна с крайнодесните си убеждения, част е от много близкия кръг на президента Доналд Тръмп. И само до преди дни - имаше силно изразена анти-украинска позиция. Сега обаче Лора Лумър посети Киев, разговаря с президента Зеленски и приветства издръжливостта на украинския народ. Какво накара инфлуенсърката да промени позицията си на 180 градуса и ще повлияе ли това на отношенията Вашингтон-Киев - вижте.

44 минути толкова продължава интервюто на Лора Лумър с президента ВолодИмир Зеленски, което вече е качено в социалните й мрежи. Лумър пита Зеленски за острия му разговр с Тръмп през февруари 2025.

Лора Лумър, инфлуенсър: "Въпросът ми е какво се случи, защото изглежда, че отношенията ви много се подобриха. Има ли нещо, което може да споделите със зрителите, може би за разговорите ви с президента.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: Права сте, тонът се промени. Абсолютно. Имаше момент на промяна - в Рим, във Ватикана. Срещата не беше дълга. Но винаги казвам, че това е исторически момент, защото променихме отношенията си за 10-15 мин. Нямаше никой около нас, бяхме само двамата. Той ме чу, и аз го чух."

През последните дни Лора Лумър е в Киев, както сама написа - за да се убеди с очите си какво се случва в Украйна.

Лора Лумър , инфлуенсър: "Повярвайте ми, казвах най-лошите неща за Украйна, но след това дойдох тук, по време на войната, за да науча повече за Украйна и да видя с очите си какво става. И съм потресена от това в колко руски лъжи съм повярвала. Малко е страшно."

Очевидната промяна на позицията на Лумър е изненадваща след години на антиукраинска реторика. Известно е, че Тръмп я слуша за всичко от - лични теми до политика. Тръмп публикува постовете от Киев на Лора, но сега въпросът е дали промяната в нейната позиция ще означава промяна и в отношението към Русия на цялото движение МАГА.

Инфлуенсърката и една от най-емблематичните забележителности в Киев - Киево-Печорската лавра, която през юни беше атакувана от Русия.

Лора Лумър, инфлуенсър: "Няма да ме погледнете в очите и да ми кажете откровено, че пазите християнството като удряте с дрон най-стария манастир в Украйна и буквално се опитвате да взривите Исус Христос с дрон Шахед. Исках само да ви покажа, защото сме се наслушали на толкова много руска пропаганда."

Посещението на Лумър в Киев не остана незабелязано в Москва и известната водеща Маргарита Симонян напомни, че американката е била автор на статии в руски медии. Лумър има милиони последователи и се плзва с доверието им. Промяната в нейната позиция е знак за дълбоко раздвижващи се скрити пластове.

#Лора Лумър #киев #инфлуенсър #посещение

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