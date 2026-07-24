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САЩ удължиха срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с "Лукойл", до 22 август

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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САЩ удължиха с един месец отлагането на санкциите свързани с активите на "Лукойл". В съобщение на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското министерство на финансите се казва, че транзакциите забранени през миналия октомври ще могат да се извършват до 00.01 часа на 22 август.

Санкциите бяха предназначени да създадат допълнителен натиск върху Русия да прекрати войната в Украйна, но прилагането им беше отлагано многократно, за да се позволи на "Лукойл" да продаде активите си.

#"Лукойл" #Министерство на финансите #удължаване на срока #САЩ #новини в Метрото

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