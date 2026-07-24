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След 13 часа дебати и почти 6 часа гласуване в Народното събрание приеха бюджета за 2026 г.

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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От ПП призоваха президента да наложи вето на бюджетните закони

Снимка: БТА
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Депутатите приеха окончателно държавният бюджет за 2026 година. Финансовата рамка събра подкрепа от 125 гласа "За" и 84 "против".

В план-сметката е със заложени от близо 50 млрд. евро, разходите са почти 57 млрд., а заложеният дефицит - над 7 млрд.

От 1 август се увеличават цените на винетките с 30%, държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, покачват се и акцизите върху тютюневите изделия.

След 13 часа дебати и почти 6 часа гласуване, депутатите успяха да приемат бюджета за тази година, който ще действа само пет месеца.

През него се преразпределят над 39% от парите в икономиката. Според разчетите на министерството на финансите този процент плавно ще намалява до края на 2028 година.

Очаквано бяха отхвърлени почти всички предложения на опозицията. Сред спорните текстове бяха промени в Кодекса на труда за смяна на методиката за изчисляване на трудовия стаж, както и отмяна на механизма за увеличаване на минималната работна заплата.

Тези промени обаче бяха одобрени и гласувани.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "С последното гласуване беше приет законът за държавният бюджет за 2026 година на република България."

Приетата план сметка е направена при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3 на сто.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "В него има смелост и амбиция да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката. Този бюджет е важната и първа стъпка към стабилност, предвидимост и бюджетен баланс."

Депутатите приеха трудовият стаж да се определя по часове, а не по дни, както и да отпадне механизмът за автоматично увеличаване на минималната заплата, който се очаква да бъде заменен с друг. Управляващите се отказаха от идеята да сложат таван на заплатите на шефовете на държавните компании.

Георг Георгиев, ГЕРБ-СДС: "Това е един бюджет на политическата безпътица и безтегловност, бюджет който подцени разходите в редица важни свери, в духовната, в културната, в сферата на дипломацията. Но този бюджет е и тъжен. Той е тъжен най вече за управляващите, мнозина от които аз съм сигурен в тази зала също са несъгласни."

Божидар Божанов, ДБ: "Вие оставихте бонусите на ВСС, бонусите на държавните дружества, но отказахте да има детска болница. Ще вдигате винетките но отказахте да премахнете комисионните на посредниците, имате проблем с дефицита, но решихте да разписвате общински проекти както ви дойде."

Асен Василев, ПП: "Вие гласувахте да не замразим заплатите на изпълнителните директори в държавните предприятия и в техните бордове. Но току-що гласувахте да замразим минималната работна заплата на нивата от 2026 г. - честито."

Георги Георгиев, "Възраждане": "Току-що не подкрепихте предложения за данъчни облекчения за хора с увреждания. Тука всички се изредихте да четете декларация в полза на хората с увреждания, как ще им помагате в тяхното бъдеще , дори тези които работят вие не искате да подкрепите, тези които с уврежданията си работят."

СНИМКИ: БТА

Сериозни критики отнесе и заложеният свръхдефицит в бюджета от 5,7%. Разчетите на министерството на финансите обаче предвиждат той да влезе в законовата норма от 3% до 2028 година, но за същият период ще нараства дълга.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Обяснимо е поведението на една част от вас, за които беше важно да превърнете дискусията за бюджета в "шоу на пера“. Недопустимо е обаче да използвате тревогите на уязвими групи в обществото и да ги превръщате в политическа мишена."

Управляващите дадоха заявка, че реформите тепърва предстоят и в следващият бюджет ще има повече средства. А от ПП призоваха президента да наложи вето на бюджетните закони.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Катанска

#искане на вето #бюджет 2026 г. #НС #гласуване #новини в Метрото

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