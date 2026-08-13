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ЦИК прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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цик прие хронограма изборите президент вицепрезидент октомври
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Централната избирателна комисия (ЦИК) прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., съобщиха от комисията.

До 9 септември ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания.

До 17:00 ч. на 9 септември партиите и коалициите подават заявления в ЦИК за регистрацията за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Също до 9 септември ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие във вота.

До 4 септември ЦИК трябва да обяви списъка на местата извън страната, в които на произведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. До 6 септември трябва да е ясен списъкът с номерата и адресите на избирателните секции в районите в страната и с броя на избирателите в тях.

До 9 септември кметът на съответната община определя местата за обявяване на предварителните избирателни списъци и уведомява съответната районна избирателна комисия.

Гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели, според хронограмата на ЦИК. За секциите извън страната гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно 21:00 ч. местно време

В срок до три дни след изборния ден ЦИК обявява окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент.

По-рано днес ЦИК обяви процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други материали за провеждане на разяснителната кампания за вота наесен.

През юли парламентът опреди датата 25 октомври за избори за президент и вицепрезидент на Република България. Решението беше обнародвано и в Държавен вестник.

#хронограма #цик #избори

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