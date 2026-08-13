Президентът Йотова за "Евровизия 2027" в Бургас: Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг

Президентът Илияна Йотова поздрави бургазлии по повод предстоящото домакинство на „Евровизия 2027“ и пожелава успех в подготовката.

"Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието. Бургас има дългогодишни музикални традиции, родно място е на едни от най-добрите ни артисти и домакин на емблематични конкурси като “Бургас и морето”, а вече и на "Евровизия".

Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг! Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани. Ще отлетят от тук с въздишката на Тони Димитрова “Ах, морето” и с топли спомени за “Бургаските вечери”, възпети от “Фамилия Тоника”. Нека бургазлии се гордеят с прекрасния си град и реализират по най-добрия начин възможността да бъдат домакини на Европа!", пише във Фейсбук държавния глава.