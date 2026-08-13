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Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Премиерът Радев: Бъдещето на нашия регион все повече ще се определя от свързаността между България и Турция

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премиерът радев бъдещето нашия регион все повече определя свързаността българия турция
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Бъдещето на нашия регион все повече ще се определя от свързаността между България и Турция като фактор за развитието на Югоизточна Европа, създаващ нови възможности за обмен между Европа и Азия. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с министъра на транспорта и инфраструктурата на Република Турция Абдулкадир Уралоглу, съобщиха от пресцентъра на кабинета. В срещата участва и министърът на транспорта Георги Пеев.

Обща бе позицията, че свързаността е от значение не само при кризи, а и за стабилността, икономическия обмен и инвестиционния климат на региона и привлича инвестиции в развитието на проекти не само във всички видове транспорт: сухопътен, въздушен, железопътен, но също и в областта на дигиталните технологии и енергетиката. Във връзка с това премиерът Радев отбеляза и значението на железопътната линия Одрин - Лесово - Елхово - Ямбол, която ще бъде изградена като алтернативно трасе на жп линията, преминаваща през много натоварения граничен пункт „Капитан Андреево - Капъкуле“.

Енергийната свързаност също беше обсъдена като област от взаимен интерес. Съвместната работа по коридорите за пренос на зелена енергия, както и трасетата за транзит на природен газ към Европа е в интерес и на двете държави, беше подчертано по време на срещата. Министър-председателят Радев посочи също така, че трансграничната енергийна връзка между България и Турция е от огромно значение за региона и създадените условия за адаптиране на договора между „Булгаргаз“ и „Боташ“ към актуалните пазарни условия вече води до подновяване на интереса за доставки на природен газ от нашите съседи по този маршрут.

В началото на следващото лято се очаква огромен интерес към България и към град Бургас, където ще се проведе музикалният конкурс „Евровизия“. Във връзка с това бе отбелязано и доброто сътрудничество между България и Турция в регулирането на въздушния трафик и бе подчертано значението на летището в Истанбул, което да подпомогне бургаското в посрещането на желаещите да присъстват на музикалното събитие през месец май догодина.

#Абдулкадир Уралоглу #свързаност #Турция #Румен Радев

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