Депутатите приеха бюджета за 2026 година

Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за тази година. Гласуването днес започна малко след девет часа и приключи пет часа и половина по-късно. Народните представители отново избраха оригинален подход за приемането на план-сметката - гласуваха първо бюджетната рамка, която получи 125 гласа "за" и 84 - "против". С нея се фиксират приходите и разходите в бюджета. Така много трудно могат да бъдат правени промени в останалата част на законопроекта.

Очаквано повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени.

Партиите искаха повече пари за ремонти на пътища, на църкви, на училища и детски градини, за здравеопазване, за водна инфраструктура, както и за подпомагане на социално уязвимите групи в обществото. Според управляващите настоящият бюджет дава малко фискално пространство, тъй като вече се изпълнява, но обещаха реформи и повече пари по направления в бюджета за 2027 година.

Накратно държавният бюджет за тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 млрд. евро, а разходите близо 57 млрд. Дефицитът е в размер на 7,2 млрд. евро или 5,7% от БВП.

Според разчетите на Европейската комисия обаче е реалистично дефицитът да достигне 4,2 на сто в края на годината. Причината - част от разходите няма да се реализират дотогава. С подобна теза се съгласиха и управляващите. От министерството на финансите обясниха, че в план-сметката са заложили всички пари по Плана за възстановяване и устойчивост, но част от тях може да не дойдат.

Изчисленията в бюджета са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3 на сто. Заложен е нов дълг от 10,1 млрд. евро като таванът на дългът за тази година ще достигне до почти 38 млрд. Очаква се до края на 2028 година дефицитът да се свие до 3 на сто, но да нарасне дългът до над 50 млрд. евро.

Още от 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, с изключение на работещите в сектор Сигурност. Те ще плащат частично осигуровките си от 1 януари 2027 г., но това не е записано изрично в настоящия бюджет. От 1 август се увеличават и цените на винетките с 30%, както и се вдигат акцизите върху тютюневите изделия.