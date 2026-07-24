Венко Сабрутев: Управляващите замразяват минималната заплата и отнемат права на работещите

„Продължаваме промяната“ ще поиска президентът да наложи вето върху приетия държавен бюджет заради противоконституционни текстове в него. Това заяви в предаването „Още от деня“ депутатът от ПП Венко Сабрутев, който е член на парламентарната Комисия по бюджет и финанси.

Венко Сабрутев, ПП: „Ставаме свидетели на подмяна на вота. Бяха дадени едни предизборни обещания, а се изпълняват съвсем различни политики.“

По думите му от „Продължаваме промяната“ вече са подготвили мотивирано искане за президентско вето.

„Ще внесем искане за вето. Разписали сме над 15 страници мотиви и събираме подписка, която ще приложим към тях“, каза той.

Според депутата един от противоконституционните текстове е свързан с правилата за ТЕЛК.

Венко Сабрутев, ПП: „Представете си, че някой подаде сигнал, че вашият ТЕЛК е нередовен. Съгласно новата разпоредба веднага ще ви спрат пенсията. За хората с увреждания тази пенсия означава оцеляване. Конституцията ясно казва, че всеки е невинен до доказване на противното, а не виновен до доказване на своята невинност.“

Като втори пример той посочи обвързването на съдийските възнаграждения с депутатските заплати.

„В България има разделение на властите. Няма как възнагражденията на едната власт да бъдат обвързани с тези на другата“, заяви народният представител.

По повод мотивите за тази промяна той отправи критики към управляващото мнозинство. Той аргументира позицията си с възможността парламентът да променя механизма за определяне на депутатските възнаграждения.

Венко Сабрутев, ПП: „Мнозинството може да реши да промени правилата за депутатските заплати – да ги намали наполовина, на една трета или дори на едно евро. Ако съдийските възнаграждения са обвързани с тях, това би се отразило пряко и на съдебната власт.“

Според депутата от „Продължаваме промяната“ приетият бюджет прехвърля тежестта върху работещите, без да предлага реални компенсации.

„Виждате какво се предлага за работещите – допълнителни осигуровки, допълнителна тежест. Всеки български гражданин ще плаща повече за осигуровки, без да получи нищо насреща. Няма да се увеличи таванът на пенсиите, няма да се увеличат обезщетенията за безработица“, заяви той.

По думите му минималното обезщетение за безработица остава крайно недостатъчно.

„Минималното обезщетение е 9 евро на ден и това е записано в Закона за държавния бюджет. Ако някой твърди друго, това не е опровержение, а лъжа“, каза Сабрутев.

Депутатът отправи критики и към промените, свързани с платения годишен отпуск на хората, работещи на непълно работно време.

Венко Сабрутев, ПП: „До момента, ако работите на четиричасов трудов договор, имате право на 20 дни отпуск, които са по четири часа. Сега реално отпускът се намалява наполовина. Ако човек работи на два трудови договора по четири часа, ще трябва да използва отпуск и при двата работодателя едновременно, което означава, че реално ще разполага с едва 10 работни дни годишен отпуск. Всяко друго твърдение е лъжа.“

Според Сабрутев най-засегнати ще бъдат студентите и хората с увреждания.

„Основно студентите и хората с увреждания работят на четири часа. Човек с полиневропатия не работи на четири часа, защото така му е удобно, а защото физическото му състояние не му позволява повече. Сега този човек ще получава двойно по-малко отпуск и няма да има възможност дори да се възстанови от работата си“, каза народният представител.

Той разкритикува и отпадането на механизма за определяне на минималната работна заплата. По думите му действащият механизъм трябва да остане в сила до постигането на ново споразумение между работодателите и синдикатите.

„Добър или лош, този механизъм работи. Той гарантира, че минималната работна заплата ще се увеличава. Правилното решение е да остане в сила, докато работодателите и синдикатите не се договорят за нов модел“, посочи той.

Сабрутев отправи критики и към останалите политики, заложени в бюджета.

„Ще осигуряват хората на повече, без да получат нищо насреща. Ще им вземат повече от заплатите, а накрая ще имат двойно по-малко отпуск. Това е истинско безобразие“, каза той.

Според депутата управляващите не изпълняват обещанията си и вместо да се борят с олигархията, ограничават социалните права. Той даде като пример отпадането на ангажимента на държавата за изграждането на Националната детска болница.

Венко Сабрутев, ПП: „В тригодишната бюджетна прогноза досега имаше текст, че при започване на строителството държавата поема ангажимента да финансира детската болница. Управляващите премахнаха този ангажимент. Това означава, че детската болница вече не е сред приоритетите на бюджета за 2026 година.“

По думите му също така са замразени майчинството и данъчният кредит за работещи родители, докато в бюджета са предвидени милиарди за инфраструктурни разходи. В края на разговора Сабрутев заяви, че ако президентската институция не наложи вето, „Продължаваме промяната“ ще сезира Конституционния съд.

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