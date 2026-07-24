Огнен ад в Европа: Хиляди евакуирани във Франция, извънредно положение в Мадрид

Огнен ад в Европа - 80 хиляди души са евакуирани във Франция и Испания заради горски пожари. 20 хиляди туристи се наложи да прекъснат ваканцията си във Франция, а в района на испанската столица Мадрид е обявено извънредно положение. Бушуват стотици горски пожари, част от тях са извън контрол и застрашават населени места. Овладяването на пламъците е затруднено заради поредната гореща вълна на Стария континент.

Около 40 000 души са евакуирани или са в процес на евакуация от целия полуостров Кап Фере във Франция. Мястото е популярно сред любителите на къмпингуването.

- „Очаквахме, че ще се наложи да напуснем, но не беше сигурно. Надявам се да можем да останем още няколко дни. Имаме къща за отдих край Бордо. Сега обаче тръгваме - трябва да се спазят указанията за безопасност."

Евакуацията е започнала през нощта и е била истинско предизвикателство. Семейство се качва в полицейска кола, за да избегне пламъците.

- „Идвам от Льо Канон - по средата на полуострова е. Там евакуират всички. Има полиция, жандармерия. Пожарът - аз съм от този край, настръхвам като говоря, това, което се случва е ужасно!“

Огромен пожар бушува и в област Жиронд.

Софи Брокас, префект на област Жиронд: „Искам да подчертая, че бяха унищожени 53 къщи, и това е огромна трагедия за собствениците, но 2 000 жилищни постройки бяха спасени благодарение на изключително прецизната и смела работа на пожарникарите."

Горят хиляди декари гори, на място работят над 1 000 пожарникари, доброволци и тежка техника. Според местните власти, ситуацията е по-тежка от преди 4 години, когато в областта отново е имало сериозни горски пожари.

Марк Вермюлен, директор на пожарната служба в Жиронд: „Сегашните условия са технически по-сложни - заради засушаването и заради начина, по който се движи огънят."

Испанското правителство обяви извънредно положение заради бушуващите край Мадрид пожари. Паника и страх сред местното население. По основните пътища се образуваха задръствания от желаещи да се евакуират. Към момента те са над 10 000

- „Евакуираха ни, казаха да напуснем. Отивам в съседния град, където ще се видя със семейството си. Но всичко остана там - бизнесът ми, домът ми.“

Премиерът Педро Санчес свика спешна среща заради огнената стихия.

Фернандо Гранде - Марласка, министър на вътрешните работи на Испания: „Днес е критичен ден. Изключително сложен и труден за овладяване на пламъците. За утре прогнозата е малко по-добра.“

Задействан е механизмът за гражданска защита на ЕС - Франция получи 3 противопожарни самолета, а Испания - 4.