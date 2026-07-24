Отново дрон в небето на Румъния: Изтребител F-16 е свалил безпилотния апарат

Изтребител Ф-16 свали дрон в румънското въздушно пространство. Това става за първи път в страна-членка на НАТО от началото на войната в Украйна.

Властите активираха системата за известяване „Ро-алърт" за възможни падащи обекти в градовете Браила и Галац. На местните жители беше препоръчано да потърсят укритие. Визулно дронът е приличал на използваните от Русия - модел Шахед, целта на безпилотния апарат не е известна.