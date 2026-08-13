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В развитие

ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Унгария започна изграждането на дънна преграда в Дунав, за да поддържа работата на АЕЦ „Пакш“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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унгария започна изграждането дънна преграда дунав поддържа работата аец bdquoпакшldquo
Снимка: АП/БТА
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Унгария започна изграждането на дънна преграда в Дунав, която трябва помогне за охлаждането на атомната електроцентрала „Пакш“ на фона на ниското ниво на водите в реката, заяви унгарският премиер Петер Мадяр, цитиран от ДПА.

„Започнахме изграждането на дънна преграда, която трайно ще допринася за повишаването на нивото на Дунав“, каза днес Мадяр пред медии при посещение на АЕЦ „Пакш“.

Само две от осемте турбини на единствената атомна електроцентрала в Унгария все още работят на фона на горещините и сушата, които понижават нивата на Дунав, Рейн и други големи реки в Европа.

Преди девет дни електроцентралата „Пакш“, която обичайно осигурява поне една трета от електроенергията в Унгария, беше на ръба на пълно спиране. Продължаването на работата на последната турбина е зависело от колебание от само няколко милиметра в нивото на Дунав.

Преди завършването на дънната преграда два шлепа с дължина 80 метра, поставени един зад друг и перпендикулярно на течението на реката, ще бъдат умишлено потопени, за да създадат първоначалното преграждане.

Дънната преграда, представляваща съоръжение, разположено напречно на речното корито, ще бъде изграден от около 185 000 кубични метра скална маса.

По думите на Мадяр унгарски военнослужещи работят денонощно по строителството, което трябва да бъде завършено през следващите четири седмици. Очаква се това да повиши нивото на Дунав с 1,2 метра при охладителната система на АЕЦ „Пакш“.

Междувременно властите в Румъния съобщиха днес, че започват контролирано спиране на втори блок на атомната централа „Черна вода“ заради ниското ниво на водите на река Дунав. Първи блок беше спрян в края на юли поради недостатъчно количество вода за охлаждане.

#криза в енергетиката #АЕЦ Пакш #Унгария

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