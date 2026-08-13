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Пожар и експлозия избухнаха в завод за боеприпаси край Рим, няма данни за пострадали хора

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Пожар и експлозия избухнаха в голям завод за производство на боеприпаси в Колеферо, на юг от Рим, като местните власти заявиха, че няма данни за пострадали хора, предадоха АНСА, Франс прес и Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал в бившия завод Simmel Difesa, който в момента е собственост на KNDS Ammo Italy.

Компанията произвежда боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътната армия и военноморските сили, както и твърди горива за космически ракети носители.

Експлозията избухна в следобедните часове в град Колеферо, който е разположен на около 40 километра югоизточно от Рим.

Местните жители съобщиха за силен взрив, а в социалните мрежи се появиха снимки и видеа, на които се вижда огромен гъбовиден облак, издигащ се над завода.

„Първоначално си помислихме, че има земетресение“, разказа пред репортер на АП местна жителка на име Аннарита Куатрино. Тя добави, че по обед била задрямала вкъщи, когато в един момент чула силен гръм, разтърсил цялата сграда.

Кметът на Колеферо Джулио Каламита заяви, цитиран от АП, че е имало „огромен уплах“ сред населението, но подчерта, че няма данни за ранени хора.

Областният управител на Лацио Франческо Рока публикува изявление, в което посочва, че следи със „голяма загриженост“ събитията в Колеферо. „Абсолютен приоритет в този момент е да се гарантира безопасността на хората и да се даде възможност на целия персонал, който е ангажиран в реагирането при извънредната ситуация, да работи при възможно най-добрите условия“, добавя Рока.

Малко след взрива местни съобщиха, че към момента на експлозията в завода е имало 24 служители и че тяхното местонахождение бързо е било установено. Изглежда, че взривът е бил ограничен до един производствено-складов сектор, посочи Каламита.

По първоначална информация аварията е възникнала в цеха за пресоване на барут.

На мястото на инцидента бяха изпратени служители на полицията и 10 противопожарни екипа, подпомагани от хеликоптер. Те не са успели да започнат веднага работа заради риска от нови взривове. Пламъците са започнали да се разпространяват към близката растителност, отбелязва АП.

Заводът е собственост на германската отбранителна група KNDS и произвежда боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътната и военноморската отбрана, както и твърдо гориво за аерокосмически ракети.

Все още не е ясна каква е причината за взрива. Служители на полицията и прокуратурата работят на мястото на инцидента.

#рим #пожар #експлозия

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