Германия отбелязва 65 години от изграждането на Берлинската стена

Германия отбелязва днес 65 години от изграждането на Берлинската стена с възпоменателни събития и артистична инсталация при Брандебургската врата, предаде ДПА. В основната проява по случай годишнината се очаква да участват политици и други обществени фигури.

Инсталацията при Бранденбургската врата е дълга 30 метра и е висока близо три метра. Тя бе поставена още във вторник и припомня изграждането на стената и разделението на Берлин. На пръв поглед инсталацията наподобява на Берлинската стена. В зависимост от позицията, на която са застанали спрямо нея обаче, хората могат виждат през нея - донякъде ясно, донякъде замъглено. Идеята е, че стената е преодолима.

Посетителите могат да видят край Бранденбургската врата и изложба, включваща исторически фотографии от времето, когато Германия беше разделена.