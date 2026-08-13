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Германия отбелязва 65 години от изграждането на Берлинската стена

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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германия отбелязва години изграждането берлинската стена
Снимка: БТА
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Германия отбелязва днес 65 години от изграждането на Берлинската стена с възпоменателни събития и артистична инсталация при Брандебургската врата, предаде ДПА. В основната проява по случай годишнината се очаква да участват политици и други обществени фигури.

Инсталацията при Бранденбургската врата е дълга 30 метра и е висока близо три метра. Тя бе поставена още във вторник и припомня изграждането на стената и разделението на Берлин. На пръв поглед инсталацията наподобява на Берлинската стена. В зависимост от позицията, на която са застанали спрямо нея обаче, хората могат виждат през нея - донякъде ясно, донякъде замъглено. Идеята е, че стената е преодолима.

Посетителите могат да видят край Бранденбургската врата и изложба, включваща исторически фотографии от времето, когато Германия беше разделена.

#65 години #Берлин #Берлинската стена #Германия

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