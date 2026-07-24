Хулио Веласкес: Любослав Пенев е пример за силен дух и жажда за живот

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обичайната си пресконференция преди гостуването на тима утре на Локомотив София.

Според него вниманието, което се отделя на програмата на отборите, е излишно.

"Считам, че се дава прекалено голямо значение на това, че се играят по два мача на седмица. Трябва все по-нормално да се говори за това. Футболът много се промени в последните години, много се разви кондиционно и това е нормално. Основната умора е в главата. Ако си повториш 330 пъти, че си изморен, накрая ще си повярваш и ще стане. Но ако го приемеше по нормален начин, няма да има такава умора. Ако бяха по три мача, може би щеше да е по-добре. Трябва да говорим за това, че искаме да сме конкурентни, да играем повече. Първенство, Суперкупа, всеки иска да играе повече и в повече турнири. Всяко едно състезание е нещо много хубаво", добави той.

Испанецът определи Любослав Пенев като човек със силен дух и жажда за живот.

"Труден противник утре. На какъвто и терен да изиграем мача, трябва да се адаптираме, без никакви извинения. Играем срещу съперник, който ще се опита да ни затрудни и да се опита да спечели вкъщи. Относно треньора - бил е изключителен футболист - в Атлетико Мадрид, Валенсия, Копмостела, ЦСКА, националния отбор - остави голяма следа. Предполагам, че ме питате и за ситуацията, в която е. Независимо дали е от твоя отбор или от съперника, става въпрос за човешки същества. Той определено е пример за силен дух, за жажда за живот. Щастлив съм да видя хора с устойчив дух, в личен план му желая всичко най-добро. Може само да се поучим от такива хора. Утре ще се опитаме да спечелим срещу него. Нямам енергия за друг тип неща. Аз съм фен на Левски. Реал Валядолид поражда някакви чувства в мен, но от доста години съм фен на отборите, които тренирам", каза още Веласкес.

Наставникът отказа да посочи как клубът ще процедира с правилото за играч до 23 години.